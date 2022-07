Confidenciales La unión de César Gaviria y Gustavo Petro “no es nueva”: Jorge Enrique Robledo

El excandidato presidencial Jorge Enrique Robledo no comulga políticamente con el nuevo presidente Gustavo Petro y no ahorra escenario para cuestionar lo que no le parece acertado de la nueva administración.

Este lunes, el senador de Dignidad se refirió al encuentro que sostuvieron el expresidente César Gaviria, presidente del Partido Liberal, y Gustavo Petro, en Florencia, Italia, donde el mandatario electo permanece descansando después de su agitada campaña presidencial.

“Lo de César Gaviria y Gustavo Petro no es nuevo. Intentaron unirse para las elecciones presidenciales de 2010. En la unión también cabían Germán Vargas Lleras y sectores del uribismo”, dijo.

Según Robledo, el acuerdo del que habla “fracasó porque en el segundo congreso del Polo Democrático, Carlos Gaviria derrotó a Gustavo Petro”, manifestó.

Robledo y Petro fueron aliados políticos. Es más, en las elecciones de 2014, el entonces senador del Polo Democrático lo apoyó en su carrera presidencial, pero las elecciones las ganó Juan Manuel Santos. Petro, según le contó en su momento Robledo a SEMANA, terminó cercano al gobierno del Nobel de Paz, pese a que el Polo Democrático había fijado convertirse en oposición al expresidente.

Desde ahí, ambas figuras políticas difieren. Incluso, Robledo ha venido exponiendo sus diferencias contra Petro, entre ellas, la propuesta del nuevo presidente de suspender los contratos de exploración petrolera en Colombia.

Recordemos que días antes de las elecciones, Robledo insistió en que Petro no había nacido en Ciénaga de Oro, como le había informado al país, sino en Zipaquirá.