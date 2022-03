Gustavo Petro y César Gaviria, ¿qué pasa si se unen?

La imagen del encuentro entre el expresidente César Gaviria y el candidato presidencial Gustavo Petro agitó el escenario electoral, provocó ruido entre la propia izquierda y alertó a los sectores de la derecha.

La sola fotografía, así ambos no hayan acordado un pacto de cara a las presidenciales, es una puerta que se abre para el petrismo en la segunda vuelta, pues César Gaviria, como ocurrió hace cuatro años, podría inclinar la balanza.

En la cita hubo café y hasta una frijolada, que el propio Petro escogió días atrás como menú del almuerzo. “¿A cuál de los dos nos estarán dando más palo?”, preguntó Petro en el momento del encuentro para romper el hielo. “A usted, y, si es presidente, le darán más duro”, apuntó Gaviria. Ambos sonrieron.

Los dos tienen claro el costo político de la reunión. Pero puede ser mayor para el precandidato presidencial por dar un paso en esa dirección, llevado por el cálculo electoral sin importar que antes calificara a algunos militantes liberales de pertenecer a “maquinarias mafiosas y corruptas”.

Pero el liberalismo es tan atractivo que candidatos presidenciales como Rodolfo Hernández, Álex Char, Alejandro Gaviria y el propio Petro se han ido llevando al menudeo a figuras importantes a sus toldas.

El líder de Colombia Humana ya tiene a su lado a senadores liberales como Luis Fernando Velasco, quien obtuvo más de 74.000 votos en 2018; a Guillermo García Realpe, con otros 64.000; y a Julián Bedoya, con más de 74.000 electores, pero recordado por tener que explicarle a la Corte Suprema las irregularidades en la obtención de su título de abogado.

🚨 #URGENTE: Se inició la crucial reunión entre César Gaviria y Gustavo Petro en Bogotá. https://t.co/bEXsE0Hnov pic.twitter.com/TySat1fGZN — Revista Semana (@RevistaSemana) February 28, 2022

Las maquinarias de Bedoya y su fórmula al Senado, Juan Diego Echavarría, le llenaron las plazas en Antioquia, un territorio donde el uribismo era el rey.

También están de su lado Ángel María Gaitán, de Tolima (23.763 votos); José Luis Correa (39.249) y Andrés Calle, de Córdoba, elegido en 2018 con 57.213 votos. Este último le entregó las banderas de las bases liberales de su región a la izquierda.

El número de congresistas que apoya a Petro es mucho más grande, pero la mayoría permanece en silencio por temor a la doble militancia.

La exsenadora Piedad Córdoba, llamada hoy por los tribunales para responder por varias causas penales, también lo apoya. Lo mismo el exgobernador de Antioquia Luis Pérez, señalado por los mismos amigos de Petro de haber favorecido el paramilitarismo.

“Pactos con el diablo”

Estas movidas de Petro han recordado lo dicho recientemente por Íngrid Betancourt, en el sentido de que por tratar de ganar votos “Petro ha hecho pactos hasta con el diablo”.

También, en un debate organizado por SEMANA y El Tiempo, Juan Manuel Galán afirmó que Petro “ha perdido su identidad, su esencia”. Y le reprochó: “Es lamentable que usted se haya desfigurado como líder político”.

El senador Gustavo Bolívar, uno de los principales escuderos de Petro, fue muy crítico con la decisión de su jefe y dijo que es Gaviria quien necesita del Pacto Histórico. “Yo tengo muy mala impresión de César Gaviria, no he cambiado mi forma de pensar sobre él, pero no estamos pidiendo que venga Gaviria, sí el Partido Liberal”, le dijo Bolívar a SEMANA.

La actriz Margarita Rosa de Francisco, ferviente seguidora de Petro, ha confesado que por todas estas cosas ha tenido que tragarse sapos.

Empezó crucial reunión entre César Gaviria y Gustavo Petro, ¿se unirán? - Foto: SEMANA

Petro busca apoyos externos de manera urgente para su proyecto político, sobre todo de sectores que no hayan estado con él y que legitimen sus aspiraciones. Que contribuyan a quitar el miedo de que es una amenaza para el capital, para los mercados.

La más reciente encuesta del Centro Nacional de Consultoría para SEMANA ubicó a Petro con un 27 por ciento de intención de voto, lo cual les hace pensar a algunos que el exalcalde de Bogotá ya habría tocado techo en las encuestas.

No obstante estar en una especie de campaña permanente para la presidencia desde 2010 –cuando corrió por primera vez por esa posición–, ocupar la Alcaldía de Bogotá y llenar plazas, Petro no sube lo suficiente en las encuestas y eso es lo que, según sus críticos, lo ha puesto en una desesperada cacería de votos en sectores que antes cuestionaba.

Lo espera en segunda vuelta una posible alianza de muchos sectores, como ocurrió en 2018. Óscar Iván Zuluaga, el candidato presidencial del uribismo, ya anunció esta semana que, si Rodolfo Hernández pasa a la segunda vuelta con Petro, votará por él “encantado”. María Fernanda Cabal le dijo a SEMANA que, cualquiera que sea el resultado de la consulta este 13 de marzo, debería buscarse una alianza entre el ganador de Equipo por Colombia, Zuluaga y Hernández.

Federico Gutiérrez ha señalado que él ganará la consulta de la derecha, pero, si no es así, está dispuesto a apoyar todas las fórmulas que impidan la llegada de Petro a la presidencia.

Gaviria sabe esperar

Alguna vez un analista político comparó a Gaviria en su manera de buscar votos con la sabiduría de un felino en busca de sus presas. Sabe esperar. Gaviria sabe medir la temperatura política. Tiene claro que Petro hoy es el más opcionado para convertirse en el sucesor de Duque, pero también entiende que falta camino por recorrer.

En la consulta del Pacto Histórico, el líder de Colombia Humana arrasará, pero para Gaviria no es suficiente. En la Coalición Centro Esperanza, el duelo político entre Alejandro Gaviria y Sergio Fajardo también tiene a César Gaviria a la expectativa.

Con el paso de los días, el exrector de Los Andes ha venido recibiendo apoyos del Partido Liberal y Cambio Radical, que podrían traducirse en electores el domingo 13 de marzo.

Si Alejandro Gaviria resulta triunfador, el jefe del liberalismo podría respaldarlo. Lo mismo podría ocurrir con Álex Char, en la coalición Equipo por Colombia. Pero César Gaviria solo se va a guiar por los números.

Si el Pacto Histórico, que lidera Petro, obtiene más de 5 millones de votos y marca una gran diferencia con las demás consultas, así gane el que gane, César Gaviria podría inclinarse por Petro.

En el encuentro entre Petro y Gaviria no se acordaron alianzas. Menos se habló de una posible vicepresidencia para el Partido Liberal, como se especuló. Sin embargo, en el Pacto Histórico no está descartada que una de las formas de garantizar el respaldo liberal sea por medio del ofrecimiento de la vicepresidencia a una de sus figuras.

En mi casa siempre me enseñaron que la palabra vale y se honra, por eso hoy reafirmo mi palabra y digo que la persona que quede de segundo en las votaciones será mi fórmula vicepresidencial.



¡Vamos que sí podemos!#HastaQueLaDignidadSeHagaCostumbre #FranciaMárquezPresidenta — Francia Márquez Mina (@FranciaMarquezM) March 3, 2022

Esta necesidad de traer apoyos externos llevó a Petro a echarse para atrás en la propuesta que les había hecho a los demás precandidatos de su coalición: el segundo sería su fórmula vicepresidencial. “Petro le dijo a Francia Márquez: ‘Deme un campo de maniobra por si llega un jugador grande y pide la vicepresidencia, pero solo si ese jugador nos garantiza el triunfo’.

Puede ser alguien del centro, del Partido Liberal”, dijo Bolívar. En la izquierda se ha rumorado que, si Alejandro Gaviria pierde la consulta de la Coalición Centro Esperanza, podría ser la fórmula vicepresidencial de Petro. Esta posibilidad tiene impedimentos legales, pues los perdedores están obligados a apoyar al ganador de la consulta.

El candidato al Senado Alejandro Carlos Chacón tuvo que aclarar en un comunicado que no ha tomado ninguna decisión frente al candidato presidencial que respaldará en mayo. Lo dijo porque él es cercano a la campaña de Rodolfo Hernández y varios de sus electores están confundidos con la foto de Petro y Gaviria.

El expresidente César Gaviria recibió en su casa al exministro Luis Gilberto Murillo, quien aspira a la presidencia de la República. 02/03/2022. - Foto: Partido Liberal

Cualquier decisión que César Gaviria tome tendrá que validarla ante una convención liberal, en la que, además de los directivos del partido, asistirán las bancadas salientes y entrantes del Congreso. Sin embargo, el expresidente tendrá como reto recuperar a los congresistas que ya están en otras campañas políticas y algunos dedicados exclusivamente a revalidar su cupo en el Legislativo.

Por ahora, nada está escrito. César Gaviria, así como recibió en su casa a Gustavo Petro, lo hizo después con el candidato presidencial Luis Gilberto Murillo, y seguramente lo hará con otros, porque lo suyo es ganar.