Lina María Garrido ‘no suelta’ al presidente Petro: “Este es el único copete que me gusta”

Lina María Garrido, representante a la Cámara de Cambio Radical, quien es una férrea opositora del Gobierno nacional, volvió a despacharse contra el presidente Gustavo Petro.

Lo hizo a propósito de la marcha convocada por el petrismo este viernes 3 de octubre en Ibagué, Tolima.

En un video, Garrido apareció junto a un tamal tolimense, diciendo: “Este es el único copete que me gusta… el del tamal tolimense; no como el de Petro, implantado, feo, desordenado, que solo demuestra que es un traidor y mentiroso”.

Mañana en #Ibagué, todos vamos a salir a decirle en la cara #FueraPetro y su desagradable copete!! #Traidor!!