Confidenciales
Lina María Garrido ‘no suelta’ al presidente Petro: “Este es el único copete que me gusta”
La congresista de Cambio Radical grabó un video que compartió en X.
Lina María Garrido, representante a la Cámara de Cambio Radical, quien es una férrea opositora del Gobierno nacional, volvió a despacharse contra el presidente Gustavo Petro.
Lo hizo a propósito de la marcha convocada por el petrismo este viernes 3 de octubre en Ibagué, Tolima.
En un video, Garrido apareció junto a un tamal tolimense, diciendo: “Este es el único copete que me gusta… el del tamal tolimense; no como el de Petro, implantado, feo, desordenado, que solo demuestra que es un traidor y mentiroso”.
Agregó la congresista: “Mañana va a estar aquí en Ibagué y todos vamos a salir a decirle ‘fuera Petro’”.
Mañana en #Ibagué, todos vamos a salir a decirle en la cara #FueraPetro y su desagradable copete!! #Traidor!! pic.twitter.com/WP0fvEOa2i— Lina Maria Garrido (@linamariagarri1) October 2, 2025
Es de mencionar que el petrismo, bajo la consigna de ‘la dignidad y la democracia’, se convocará este viernes a partir de las 3:00 p. m. en la Plaza Murillo Toro de Ibagué.