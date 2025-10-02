Suscribirse

Lina María Garrido ‘no suelta’ al presidente Petro: “Este es el único copete que me gusta”

La congresista de Cambio Radical grabó un video que compartió en X.

Redacción Confidenciales
2 de octubre de 2025, 4:42 p. m.
Lina Garrido, representante de Cambio Radical, y el presidente Gustavo Petro.
Lina Garrido, representante de Cambio Radical, y el presidente Gustavo Petro. | Foto: SEMANA / Presidencia de la República.

Lina María Garrido, representante a la Cámara de Cambio Radical, quien es una férrea opositora del Gobierno nacional, volvió a despacharse contra el presidente Gustavo Petro.

Lo hizo a propósito de la marcha convocada por el petrismo este viernes 3 de octubre en Ibagué, Tolima.

Contexto: Lina María Garrido no se guardó nada contra Petro luego de que le quitaran la visa estadounidense: “Gran líder mundial de los payasos”

En un video, Garrido apareció junto a un tamal tolimense, diciendo: “Este es el único copete que me gusta… el del tamal tolimense; no como el de Petro, implantado, feo, desordenado, que solo demuestra que es un traidor y mentiroso”.

Agregó la congresista: “Mañana va a estar aquí en Ibagué y todos vamos a salir a decirle ‘fuera Petro’”.

Es de mencionar que el petrismo, bajo la consigna de ‘la dignidad y la democracia’, se convocará este viernes a partir de las 3:00 p. m. en la Plaza Murillo Toro de Ibagué.

