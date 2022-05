Confidenciales ‘MeUno’, el Movimiento cívico político empresarial colombiano se une a la campaña de Enrique Gómez

El Movimiento Cívico Político Empresarial Colombiano ‘MeUno’ anunció su apoyo al proyecto político de la derecha conservadora en Colombia, esto, luego de una reunión privada con el candidato presidencial Enrique Gómez y su fórmula vicepresidencial Carlos Cuartas en la sede de campaña del Movimiento Salvación Nacional.

En un comunicado oficial entregado personalmente al candidato presidencial, los representantes de ‘MeUno’ mencionaron que “un camino corto pero seguro a la Presidencia de la República de Colombia, acompaña esta misión y tareas bajo el compromiso político de desarrollar un país libre y soberano de acuerdo a los principios y planes de gobierno de Salvación Nacional”.

Al respecto, Enrique Gómez manifestó que es un orgullo para su partido la unión de este grupo a sus ideas. “Esa es la actitud, colombianos. No llorar, no quedarse quieto en casa, no irse a vivir a otro país o mandar a nuestros hijos por fuera. Es quedarse aquí y seguir defendiendo nuestra democracia, la actividad económica y el orgullo empresarial como lo hace el Movimiento ‘MeUno’”.

Gómez recalcó que en su Plan de Gobierno hay un capítulo dedicado al fortalecimiento de las empresas, la formalización y la generación de empleo. “A partir de hoy contamos con un gran grupo para difundir estas ideas y quitarles a los empresarios el Estado de encima que los ahoga, para que todos podamos construir más desarrollo y acabar con la pobreza y la desigualdad”.

En este orden de ideas, el movimiento cívico expuso los motivos de su adhesión, destacando que “por una nación digna y robusta institucional y constitucionalmente bajo la ley y el orden constitucional, ‘MeUno’ se incorpora al proyecto de Cambio Colombia 2022 Salvación Nacional”.