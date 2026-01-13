“Sé que me van a cascar”: Humberto de la Calle celebró la llegada de Enrique Peñalosa a la Gran Consulta y lo consideró “un gran gerente público”

El exsenador y exjefe negociador de paz del Gobierno con las Farc, Humberto de la Calle, celebró que el exalcalde de Bogotá y hoy precandidato a la presidencia, Enrique Peñalosa, llegue a la Gran Consulta que reúne a varios dirigentes políticos del centro de cara a 2026.

De la Calle dijo que la incorporación de Peñalosa a la Gran Consulta “es importante”.

Afirmó que “no es improbable que ese ejercicio electoral termine siendo determinante de cara a mayo 2026. Sé que él tiene detractores. En mi opinión, ha sido un gran gerente público. Y algo más osado: creo que ha desarrollado políticas igualitarias estructurales más allá del paternalismo”.

De la Calle manifestó que, contra lo que suele decirse, Enrique Peñalosa “ha incidido en el mejoramiento de la vida de los pobres sin populismo. Sé que me van a cascar por decir esto. Se reciben indultos de 10 a 12″.

Peñalosa respondió el mensaje del excongresista a través de sus redes sociales: “Muchas gracias por sus palabras generosas, doctor Humberto”.

Y es que el Partido Oxígeno —al que perteneció Humberto de la Calle hasta enero de 2025 cuando renunció— le otorgará el aval a la presidencia a Enrique Peñalosa, tal como lo informó este martes, 13 de enero, la excandidata presidencial Ingrid Betancourt, fundadora de la colectividad, tras una solicitud de Juan Carlos Pinzón, también avalado por esa casa política.

“Bienvenida esta generosa iniciativa de Juan Carlos Pinzón. La grandeza, inteligencia y corazón de Juan Carlos, aliada a la visión, sabiduría y experiencia de Enrique Peñalosa, nos honran y fortalecen la unión de todos los mejores para servirle a Colombia. Seguimos construyendo la victoria”, manifestó Betancourt.

Con el aval de Oxígeno, Peñalosa tendrá su pase asegurado para oficializar su candidatura presidencial y terminar en la Gran Consulta.