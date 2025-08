Billy Idol: Movistar Arena, noviembre 25

La leyenda del rock traerá al continente, y en su primera vez en Colombia, su gira It’s a Nice Day To… Tour Again! , este noviembre.

Idol, que no pierde vigencia ni frena su actividad creativa, lanzó su nuevo disco Dream Into It en abril de este 2025 bajo Dark Horse Records. Este álbum trae el sencillo “77 (feat. Avril Lavigne)” y entró en el Top 10 de ventas en varios países como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Alemania.