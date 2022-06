Daddy Yankee: se conoce la fecha de la preventa de boletería de su concierto en Cali

La gira de despedida de Daddy Yankee se realizará este año. Por supuesto, Colombia no se quedará con las ganas y podrá disfrutar algunos de los últimos shows en vivo de uno de los artistas más importantes del reguetón.

‘La Última Vuelta World Tour’ es la gira de despedida con la que Daddy llegará a Cali el próximo 7 de octubre, en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero; aunque este anuncio se hizo hace más de dos meses, en las últimas horas se conoció la fecha para el inicio de la preventa de las boletas para el esperado concierto.

Fue la empresa Taquillalive que informó a través de sus redes sociales, que quienes deseen asistir al concierto en Cali, pueden adquirir la entrada desde el próximo 9 de junio a partir de las 9:00 a.m.

Cali, ¿están preparados? 😎



El Big Boss se presentará en el Estadio Pascual Guerrero el próximo 7 de octubre. Una oportunidad increíble para ser parte de la despedida cantando todos sus éxitos. 🔥🔥

Anota en tu calendario 📅 la preventa: 9 de junio - 9 am

Los interesados en asistir deberán ingresar a la página web www.taquillalive.com, realizar el respectivo registro y adquirir la anhelada entrada.

Estos son los precios de las boletas:

La Despedida 1: $ 13 millones, más $ 2.20.000 de servicio.

La Despedida 2: $ 10 millones, más $ 1.550.000 de servicio.

Barrio Fino: $ 8.500.000, más una tarifa de servicio de $ 1.320.000.

El Kangri: $7 millones de pesos, más un servicio de $ 1.090.000.

Talento de Barrio: $ 6 millones , más una tarifa de servicio de $930.000.

Con Calma: $ 5 millones, más un servicio de $ 780.000.

Prestige: $ 4 millones, más un servicio de $ 620.000.

King Daddy: $ 2.500.000, más un servicio de $ 390.000.

Occidental Piso 2: $250.000 por boleta, más una tarifa de servicio de $390.000.

Occidental Piso 1 y 3: $22.000 por boleta, más una tarifa de servicio de $45.000.

Oriental Piso 1: $180.000 por boleta, más una tarifa de servicio de $37.000.

Oriental Piso 2: $200.000 por boleta, más una tarifa de servicio de $41.000.

Norte: $80.000 por boleta, más una tarifa de servicio de $17.000.

¿Por qué hay una cabra en la portada del último disco de Daddy Yankee?

El reconocido cantante puertorriqueño Daddy Yankee está alistando su última gira mundial para luego retirarse. Con 45 años de edad, el cantante deja un legado musical bastante importante para el reguetón en Latinoamérica y el mundo.

Entre los países a los que visitará durante la gira está Colombia, país en donde cuenta con un sinfín de seguidores y fanáticos que prometen llenar las presentaciones que realice en cada una de las ciudades en donde se presentará.

Y para este retiro de la música, que tiene bastante tristes a muchos fanáticos alrededor del mundo, la leyenda del reguetón decidió sacar un último trabajo discográfico que contará con la participación de reconocidos artistas del género como lo son Bad Bunny, Raw Alejandro, Pitbul, Mike Towers, Becky G, Natti Natasha, entre otros.

“Legendaddy” fue el nombre que Yankee decidió para su último álbum como cantante, disco que salió a la venta el pasado 30 marzo y que en su portada tiene una cabra de color blanco con algunas heridas, hecho que llamó la atención de muchos seguidores del reguetonero.

Sin embargo, no fue ninguna casualidad que se usara este animal para la portada del disco de Daddy Yanke, ya que la palabra “cabra” se traduce al inglés como goat, que además funciona como un acrónimo de las siglas G.O.A.T. que significan greatest of all times y que se traduce al español como “el mejor de todos los tiempos”, frase que ha usado mucho el puertorriqueño en sus canciones reconociendo ser el máximo exponente del género urbano.

Portada de Legendaddy, último álbum de Daddy Yankee en su carrera musical. Foto: Captura de pantalla Spotify. - Foto: Foto: Captura de pantalla Spotify.

Y aunque las siglas “GOAT” se han popularizado en los últimos tiempos sobre todo en el deporte, Yankee la ha usado varias veces en las letras de sus canciones, reconociéndose como “el mejor de todos los tiempos” en el reguetón, así como también se ha autodefinido como El “Máximo líder” y “The Big Boss” (El gran jefe).