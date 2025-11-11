Falta muy poco para la mayor celebración de la música latina, que será trasmitida por TNT y HBO Max: los 26 Latin Grammy tendrán lugar este jueves 13 de noviembre, desde el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas. La ceremonia de premiación dará inicio a las 8:00 p.m. Maluma y la actriz y productora Roselyn Sánchez serán los anfitriones de la ceremonia, aportando su carisma y energía a una noche que celebra la excelencia y diversidad de la música latina.

Entre los artistas confirmados para presentarse en esta edición destacan Bad Bunny, CA7RIEL & Paco Amoroso, Chuwi, Fuerza Regida, Karol G y el ícono de la música Marco Antonio Solís, quienes se unen a un impresionante lineup que incluye a Pepe Aguilar, Aitana, Rauw Alejandro, Edgar Barrera, Ivan Cornejo, DannyLux, Gloria Estefan, Joaquina, Kakalo, Carín León, Liniker, Morat, Christian Nodal, Los Tigres del Norte, Nathy Peluso, Elena Rose, Alejandro Sanz, Adelaido “Payo” Solís III, Grupo Frontera, Kacey Musgraves, y Carlos Santana, entre otros.

Este año, Raphael será reconocido como Persona del Año 2025 por La Academia Latina de la Grabación, en una gala que promete reunir a las más grandes figuras de la música.

Bad Bunny lidera las nominaciones con 12 categorías, incluyendo Grabación del Año, Álbum del Año y Canción del Año, seguido por CA7RIEL & Paco Amoroso con 10 nominaciones, Karol G con tres, y Jesús Ortiz Paz (Fuerza Regida) con una nominación a Mejor Canción Regional.

En la categoría Álbum del Año, figuran artistas que reflejan la diversidad y riqueza de la música latina contemporánea, como Bad Bunny, CA7RIEL & Paco Amoroso, Gloria Estefan, Natalia Lafourcade, Carín León, Liniker, Elena Rose, Joaquina, Vicente García y Alejandro Sanz, entre otros.

A continuación, la lista de los nominados en las principales categorías de la 26ª edición de la mayor premiación de la música latina.

Grabación del año

“Palmeras en el Jardín” – Alejandro Sanz

“Baile Inolvidable” – Bad Bunny

“DtMF” – Bad Bunny

“El Día del Amigo” – Ca7riel & Paco Amoroso

“#Tetas” – Ca7riel & Paco Amoroso

“Desastres Fabulosos” – Jorge Drexler & Conociendo Rusia

“Lara” – Zoe Gotusso

“Si Antes Te Hubiera Conocido” – Karol G

“Cancionera” – Natalia Lafourcade

“Ao Teu Lado” – Liniker (ft. Amaro Freitas & Anavitória)

Álbum del año

“¿Y ahora qué?” – Alejandro Sanz

“DeBÍ TiRAR MáS FOToS” – Bad Bunny

“Palabra de To’s (Seca)” – Carín León

“Papota” – Ca7riel & Paco Amoroso

“Raíces” – Gloria Estefan

“Al romper la burbuja” – Joaquina

“Caju” – Liniker

“Cancionera” – Natalia Lafourcade

“Cosa Nuestra” – Rauw Alejandro

“Puñito de Yocahú” – Vicente García

Canción del año

“Palmeras en el jardín” - Luis Miguel Gómez Castaño, Manuel Lorente Freire, Elena Rose & Alejandro Sanz (Alejandro Sanz)

“Bogotá” – Andrés Cepeda, Mauricio Rengifo & Andres Torres (Andrés Cepeda)

“BAILE INoLVIDABLE” – Bad Bunny, Antonio Caraballo, Elikai, Julio Gaston, Armando Josue Lopez, MAG, Jay Anthony Nuñez, & Roberto Jose Rosado Torres (Bad Bunny)

“DtMF” – Bad Bunny, Scott Dittrich, JULiA LEWiS, MAG, Roberto José Rosado Torres, Hugo René Sención Sanabria & Tyler Spry (Bad Bunny)

“El Día del Amigo” – Ca7riel & Paco Amoroso

“#Tetas” – Rafa Arcaute, Gino Borri, Ca7riel & Paco Amoroso, Amanda Ibanez, Vicente Jiménez & Federico Vindver (Ca7riel & Paco Amoroso)

“Si Antes Te Hubiera Conocido” – Édgar Barrera, Andres Jael Correa Rios & Karol G (Karol G)

“Veludo Marrom” - Liniker (Liniker)

“Otra Noche de Llorar” – Mon Laferte (Mon Laferte)

“Cancionera” – Natalia Lafourcade (Natalia Lafourcade)

Mejor canción pop

“Bogotá” – Andrés Cepeda

“El Día del Amigo” – Ca7riel & Paco Amoroso

“Te Quiero” – Nicole Zignago

“Soltera” – Shakira

“Querida Yo” – Yami Safdie & Camilo

Mejor fusión/interpretación urbana

“Capaz (Merengueton)” – Alleh & Yorghaki

“DtMF” – Bad Bunny

“Roma” – Jay Wheeler

“De Maravisha” – Tokischa & Nathy Peluso

“La Plena (W Sound 05)” – W Sound, Beéle & Ovy On the Drums

Mejor interpretación de reguetón

“Voy A Llevarte Pa PR” – Bad Bunny

“Brillar” – Lenny Tavárez

“Dile a Él” – Nicky Jam

“Baja Pa’ Acá” – Rauw Alejandro & Alexis y Fido

“Reggaeton Malandro” – Yandel & Tego Calderón

Mejor álbum de música urbana

“DeBÍ TiRAR MáS FOToS” – Bad Bunny

“Underwater” – Fariana

“Naiki” – Nicki Nicole

“MPC (Música Popular Carioca)” – Papatinho

“Elyte” – Yandel

Mejor canción urbana

“XQ Eres Así” – Álvaro Díaz & Nathy Peluso

“DtMF” – Bad Bunny

“La Mudanza” – Bad Bunny

“Cosas Pendientes” – Maluma

“En la City” – Trueno & Young Miko

Mejor álbum de rock

“Legado” – A.N.I.M.A.L.

“A Tres Días de la Tierra” – Eruca Sativa

“Novela” – Fito Páez

“Gigante” – Leiva

“Luna en Obras (En Vivo)” – Marilina Bertoldi

Mejor álbum de música alternativa

“Papota” – Ca7riel & Paco Amoroso

“Bodhiria” – Judeline

“Todos los Días Todo el Día” – Latin Mafia

“Para Quien Trabajas Vol. I” – Marilina Bertoldi

“Daisy” – Rusowsky

Mejor nuevo artista

Alleh

Annasofia

Camila Guevara

Isadora

Juliane Gamboa

Paloma Morphy

Ruzzi

Sued Nunes

Yerai Cortés

Alex Luna

Artistas con más nominaciones

Ca7riel & Paco Amoroso - 10

Édgar Barrera - 10

Rafa Arcaute - 8

Natalia Lafourcade - 8

Federico Vindver - 8