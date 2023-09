Oraciones para tener éxito en un viaje al exterior

Viajar al exterior suele ser un tema angustiante para algunas personas, en especial para las que nunca han salido de sus países, pues esto conlleva a exponerse a un sinnúmero de situaciones desconocidas que se pueden tornar angustiantes en muchas ocasiones debido al desconocimiento. Sin embargo, es importante tratar de mantener la calma para darle un buen manejo a la situación, pues de no ser así, no va a disfrutar completamente la experiencia.

No obstante, puede recurrir a Dios para el Él le dé la paz que necesita al afrontar estas situaciones, en especial si los protocolos de los aeropuertos y aduanas le causan cierto nivel de estrés . Un gran número de creyentes y expertos en la palabra del Señor han designado esta oración como la indicada para generar paz en ambiente de viajes, específicamente los que se realizan a nivel internacional.

Para realizarla de manera correcta y sentir cada una de las frases de la misma, se recomienda ubicarse en un lugar silencioso, en el cual se sienta tranquilo y prender una vela , para comunicar todas las intenciones de éxito que tiene sobre su próximo destino. Si ora con fe, sus suplicas serán escuchadas y no tendrá ningún inconveniente a la hora de viajar.

Se recomienda realizar esta oración algunos días antes de viajar, el día anterior, e incluso el mismo día. Sin embargo, independiente del número de veces que repita las palabras, usted será escuchado por Dios y tendrá su acompañamiento constante, no solo a la hora de ingresar al aeropuerto y esperar su vuelo, sino a lo largo de su travesía en el destino visitado.

Oración para viajes internacionales

San Rafael, arcángel celestial, te imploro hoy tu protección especial. En este viaje que emprendo ahora, guíame con tu luz y tu sabiduría a toda hora. Envuelve mi camino con tus alas, aleja los peligros y las malas jugadas. Que tus manos sanadoras me resguarden, y en cada paso, tu presencia sea mi guarda. Oh san Rafael, mensajero divino, intercede ante Dios, nuestro padre benigno. Que su gracia me acompañe en este trayecto, y que su amor sea mi amparo y mi perfecto.