“Gente idiota”: el ‘Capitán América’ critica homofobia por beso lésbico en ‘Lightyear’

La nueva producción audiovisual animada de Pixar, Lightyear, se ha hecho notar debido a una escena en la que la cinta muestra a dos mujeres protagonizando un beso y por la que más de 10 países han llegado a la decisión de no emitir el largometraje, como Emiratos Árabes.

Ante el sesgo de la película que muestra a Buzz Lightyear, personaje icónico de las producciones de Disney, Toy Story, los territorios situados en el continente asiático no han tomado de la mejor forma el acto lésbico. Cada nación tiene sus razones, pero para el reconocido actor de cine, Chris Evans, que presta su voz al famoso astronauta, el verdadero problema que hay detrás de toda la polémica del beso es, en general, las mismas personas.

Mediante una entrevista con Reuters Television, el actor estadounidense, de 41 años, dijo respecto a las recientes restricciones que “la verdad es que esa gente es idiota”, y añadió que “la historia humana es una historia de constante despertar social. De despertar y crecimiento, y eso es lo que nos hace buenos”.

El estreno de la producción animada, que muestra al popular astronauta en una aventura intergaláctica, tiene proyección entre este jueves 16 de junio y viernes 17 en la mayoría de países del mundo. Con esta, Disney vuelve a la gran pantalla y a las taquillas, puesto que sus creaciones más recientes animadas, como Soul, Luca y RED, se han proyectado en la plataforma streaming Disney+.

El auge que está generando Lightyear va más allá de la producción y es que los titulares de la mayoría de portales internacionales han puesto la atención en el beso que se proyecta entre dos mujeres. De acuerdo con El País, Evans dijo en esa misma entrevista que “siempre habrá gente que tenga miedo, no sea consciente y trate de aferrarse a lo que había antes”.

Así mismo, el también productor y encargado de dar vida al superhéroe de Marvel, Capitán América, manifestó que, al parecer, quienes no están de acuerdo con la escena “mueren como dinosaurios”. Además, “creo que el objetivo es no hacerles caso, seguir hacia adelante y abrazar el crecimiento que nos hace humanos”, precisó Chris Evans.

El artista estadounidense también se refirió a los cambios físicos que ha tenido después de interpretar al Capitán América y empezar con este nuevo proyecto. Es aproximadamente una década en la que Evans se puso la armadura para hacer parte de la saga de Los Vengadores; pero al terminar, su aspecto no demanda realizar tanta actividad física. Aunque el actor entrena, señaló: “Literalmente me quité un peso de encima. He perdido como 15 libras (cerca de siete kilos). Cada vez que la gente me ve, dice: ¿Estás bien? Has perdido un poco de peso”.

Dando voz al personaje principal en Lightyear, el actor estadounidense vuelve a adquirir un protagónico que se centra en mostrar la historia del reconocido astronauta animado. En esta oportunidad, el juguete de Toy Story dejó a un lado al vaquero Woody y emprende una misión con Alisha Hawthorne, una comandante que, por lo que se muestra, sostiene una relación con otra mujer y la saluda con un beso.

En un principio, la escena de cariño fue recortada y se había llegado a la decisión de que todo quedaría en la sala de montaje. Pero luego de un debate que ha generado un sinfín de reacciones, por parte de la comunidad LGBTIQ, los directores incluyeron este fragmento.

Datos recopilados indican que trabajadores de la comunidad diversa en Pixar dieron a conocer, por medio de un comunicado público, que la empresa había solicitado cortes de “casi cada momento de muestras de afecto gais” de sus más recientes películas.

“En Pixar hemos sido testigos de hermosas historias, llenas de personajes diversos, que regresan de Disney reducidas a migajas de lo que alguna vez fueron. Casi todos los momentos de afecto abiertamente gay se cortan a instancias de Disney”, explican.

En cuanto a Evans, la estrategia de Lightyear ha colapsado hasta el punto de que diversos países no aceptan su proyección. El director del largometraje es Angus MacLane, quien también hace poco respondió a críticas por la escena del beso lésbico:

*Con información de AFP.