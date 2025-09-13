Suscribirse

Cultura

De Fito Páez a Carlos Vives: conozca los artistas que se presentan este fin de semana en el Festival Cordillera

Este importante evento se desarrollará en el parque Metropolitano Simón Bolívar.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Periodista en Semana

13 de septiembre de 2025, 11:13 a. m.
Festival Cordillera 2024
Este sábado 13 y domingo 14 de septiembre se llevará a cabo el Festival Cordillera en Bogotá. | Foto: Páramo Presenta

Bogotá sigue apostando por planes culturales, con el fin de exaltar a la ciudad y traer más turismo a la capital. Por eso, este fin de semana los bogotanos estarán en modo festival.

Este sábado 13 y domingo 14 de septiembre se llevará a cabo el Festival Cordillera, que para este año tiene como lema oficial: ‘El futuro es latino’.

Contexto: Festival Cordillera el 13 y 14 de septiembre: esto es lo que debe tener en cuenta para evitar retrasos en la movilidad

Este importante evento se desarrollará en el parque Metropolitano Simón Bolívar, donde se espera la presencia de los artistas más representativos latinoamericanos.

“El Festival Cordillera vuelve para recordarnos que el futuro es latino, que en este continente se están bordando los hilos de la providencia y que nuestras músicas son las que están haciendo bailar al mundo. El 13 y 14 de septiembre el continente entero celebrará el regreso del Festival Cordillera en el Parque Simón Bolívar para su cuarto aniversario”, dice la invitación de la Alcaldía de Bogotá.

FESTIVAL CORDILLERA
Festival Cordillera 2025. | Foto: cortesía Páramo Presenta

Sábado 13 de septiembre

Este día estará encabezada por las presentaciones de Carlos Vives, Miguel Bosé, Rubén Blades (acompañado de Roberto Delgado Big Band) y el argentino Paulo Londra.

Así mimo, se presentarán UB40 junto a Ali Campbell, Orishas, Silvana Estrada, Gipsy Kings por André Reyes, Crudo Means Raw, Catupecu Machu y La Mosca, entre otros.

En total serán más de 20 agrupaciones y solistas que harán parte del primer día, que se moverá entre sonidos caribeños, rock, pop y fusiones urbanas.

Domingo 14 de septiembre

Durante el segundo día de Festival, el cartel incluye a Fito Páez, Zoé e Illya Kuryaki & The Valderramas como artistas principales.

También se espera la participación de Los Auténticos Decadentes, Los Caligaris, Panteón Rococó, Belanova, Serú Girán (por Aznar y Lebón), Los Bunkers en formato “unplugged”, Duncan Dhu, Ximena Sariñana, Gondwana y Frente Cumbiero.

Boletería

Individual general sábado

  • Etapa 1: $390.000 + $79.000 (servicio)
  • Etapa 2: $407.000 + $82.000 (servicio)

Individual general domingo

  • Etapa 1: $390.000 + 79.000 (servicio)
  • Etapa 2: $407.000 + $82.000 (servicio)

Encuentra aquí lo último en Semana

1. El futuro de los salarios en Estados Unidos: ¿qué se espera para el 2026?

2. Más de un millón de personas en alerta: piden evitar entrar al mar en las playas de Florida

3. Charlie Kirk y otros activistas asesinados en Estados Unidos: un recorrido histórico que sacude al presente político

4. En vilo final de etapa 20 en la Vuelta a España: amenaza de manifestaciones en Bola del Mundo; llegada a Madrid también tambalea

5. Autoridades confirman si existe alerta de tsunami en Colombia tras fuerte terremoto en Rusia

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Festival CordilleraParque Simón BolívarFestivalCarlos Vivesfito páez

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.