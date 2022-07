Día Mundial del Rock se celebra este miércoles 13 de julio: ¿cuál es su origen?

Este miércoles, 13 de julio, es uno de los días más importantes para los fanáticos del rock, pues se celebra el día mundial de este género musical. Grandes bandas como Metallica, Queen, Nirvana, AC/DC, Black Sabbath, entre otras, son recordadas por millones de fanáticos alrededor del mundo.

Según relata el diario peruano La República, el origen del Día Mundial del Rock ocurre a mediados de la década de los ochenta. En África se vivía una situación extrema de hambruna, en donde los países más perjudicados eran Somalia y Etiopía.

Ante esta situación, el actor y músico Bob Geldof (vocalista de la banda The Boomtown Rats) ideó un plan de ayuda para el continente, es así que fundó la organización Band aid trust, la cual terminó llamándose Live Aid, cuya traducción al español es Ayuda en vivo.

El concierto se llevó a cabo el 13 de julio de 1985 y la organización hizo que artistas reconocidos de aquella década participaran en el megaconcierto, como, por ejemplo, Elton John, Freddie Mercury, Paul McCartney, U2, Queen y Madonna. Sin embargo, cantantes como Prince, Michael Jackson, AC/DC y Bruce Springsteen se ausentaron por motivos personales.

El Live Aid se celebró simultáneamente en Londres (Inglaterra) y Filadelfia (Estados Unidos) durante 16 horas. Fue retransmitido en más de 70 países y se convirtió en uno de los eventos más concurridos de la historia de la música.

El concierto se llevó a cabo el 13 de julio de 1985 y se consiguió recaudar US$100 millones. - Foto:

Gracias a los cantantes y bandas que tocaron, se consiguió recaudar 100 millones de pesos, que fueron destinados al fondo de ayuda a las víctimas de la hambruna de África. Este evento traspasó fronteras y gracias a que la mayoría de los grupos que tocaron fueron de rock, se estableció el 13 de julio como el Día Mundial del Rock.

¿Cuáles son las mejores bandas de rock del mundo?

La revista Rolling Stone realizó en el año 2010 una lista con las mejores bandas del mundo. Los artistas que conforman este selecto grupo son The Velvet Underground (Estados Unidos), The Rolling Stones (Inglaterra), The Doors (Estados Unidos), Nirvana (Estados Unidos), Led Zeppelin (Inglaterra), The Beatles (Inglaterra), Pink Floyd (Inglaterra), The Who (Inglaterra), Radiohead (Inglaterra) y U2 (Irlanda).

Rock al Parque 2022: primeros artistas anunciados en el regreso del evento musical

Después de la pandemia por la covid-19, los Festivales al Parque volvieron recargados con una gran cantidad nuevos artistas y otros que ya han formado parte de industria musical. La magnitud de estos eventos ha logrado convocar a miles de colombianos y extranjeros que se reúnen a escuchar su género musical preferido.

Este año llegará Bogotá Rock al Parque, abarcando, por primera vez en la historia, dos fines de semana, el 26 y 27 de noviembre, y el tres y cuatro de diciembre. Su epicentro será, como es costumbre, el Parque Metropolitano Simón Bolívar.

En cuanto a los artistas que serán partícipes de uno de los eventos de Rock más esperados de Latinoamérica está el grupo Ilegales de España, quienes llegan como representantes del punk crudo. Así mismo, llegarán al encuentro, originarios de Brasil y Holanda, la agrupación Crypta.

Bogotá Rock al Parque se realizará el 26 y 27 de noviembre y el tres y cuatro de diciembre. - Foto: Juan Carlos Sierra

Desde España, otro invitado es Love of Lesbian, la banda de rock más destacada de su país del momento, que ya tiene consolidada una base de seguidores en Colombia. Miranda, de Argentina, también llegará como uno de los grupos a sorprender a los asistentes de Rock al Parque.

El Instituto Distrital de las Artes ha revelado a través del portal del Festival nuevos artistas, sobre todo, con protagonistas femeninas, que harán parte de esta edición del evento, a la que solo le quedan 19 semanas para dar inicio. Algunos de estos artistas son Catnapp, Las ultrasónicas, Epica, Lao Ra, Francisca Valenzuela, Las ligas menores, Dat García y Asagraum.