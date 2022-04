Premios Grammy 2022 | J Balvin se presentó junto a la argentina María Becerra en Las Vegas

En el marco de la 64° entrega de los Premios Grammy, el más alto reconocimiento al que aspira una persona inmersa en el mundo de la música, que se celebra en el MGM Grand Garden Arena en la afamada ciudad de Las Vegas, se han presentado artistas de todos los géneros musicales y varios nombres de colombianos han resonado en la llamada ciudad del pecado.

La presentación de J Balvin contó con la puesta en escena de más de 40 bailarines que posaban a ambos lados del artista, haciendo un juego de luces y moviendo los brazos en sincronía con el ritmo de la música de su canción In Da Getto. El colombiano se encontraba en medio de una escalera y desde allí cantó su canción, que cuenta en las plataformas digitales con más de 292.422.000 de reproducciones.

El colombiano cantó con María Becerra, la argentina con quien hizo una colaboración en la canción Qué más pues, y la interpretaron en el teatro que recibió a los artistas más aclamados del momento. El reguetonero llegó vestido con una gabardina roja, mientras que la cantante deslumbró con ropa de cuero negro.

“La fama esta me tiene jodido. Pero no me olvido de lo que sucedió”, bromeó el artista antes de saltar al coro de su canción ¿Qué más pues? “Regálame otra noche, quiero verte. Que hay que aclarar par de cosas pendientes. Esta fama me ha trastornado. Pero no me olvido de lo que pasó. Dame otra noche, quiero verte. Hay un par de cosas pendientes que aclarar”, son algunas de las frases de sus canciones.

Estas hacen parte del grupo de producciones que reposan en su sexto álbum titulado con su nombre real, José, lanzado en el 2021, que ya tiene más de quinientos millones de reproducciones solo en Spotify. Y en YouTube el artista cuenta con más de 33 millones de seguidores.

Hasta la fecha, el antioqueño ha ganado un total de cinco Latin Grammy y ha recibido un total de tres nominaciones al Grammy, incluido este año por su sexto álbum José en la categoría de Mejor Álbum de Música Urbana. Es ampliamente reconocido por darle otro impulso al reguetón, ayudando así a que el género originario de Puerto Rico se expanda aún más dándole un giro a ese tipo de música, ampliando el camino de los cantantes.

Cabe mencionar que en esta misma edición de los premios que entrega la academia de la grabación que otorga los gramófonos a los artistas ganadores, estuvo nominada a Mejor álbum rock o alternativo la agrupación Bomba Estéreo con su álbum titulado Deja y Juanes con su álbum, Origen. Producción musical que se llevó el gramófono por ser galardonado como el mejor en esa categoría.

En esa producción, Juanes escribió un sentido texto en el que dejó entrever cuáles son los artistas que han influido en su vida diciendo: “es mi homenaje a varios de los artistas y las canciones que me influenciaron antes de mi carrera como solista. Aquellas que marcaron el principio de mi amor por la música y que siguen siendo un mapa al que regreso constantemente para recordar quién soy, de dónde vengo y hacia dónde voy”.