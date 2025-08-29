Estos son los estrenos para ver este fin de semana del 29 al 31 de agosto en Netflix, Prime Video y HBO

Netflix, Prime Video y HBO son plataformas que ofrecen un servicio de streaming con contenido exclusivo y variado en cada uno de los géneros cinematográficos para las preferencias de cada usuario.

De igual manera, hay series, películas y documentales que solo son accesibles por un tiempo, pues después ya no siguen siendo parte de la plataforma. Asimismo, se presentan estrenos para que los usuarios pueden tener acceso a lo más reciente.

A continuación esto lo más nuevo para ver este fin de semana del 29 al 31 de agosto.

Netflix

El club del crimen de los jueves se trata de un grupo detectivesco de jubilados que ama resolver casos antiguos, se ve envuelto en un verdadero homicidio en esta divertida aventura criminal basada en una novela. Una película de comedia, con una duración de dos horas y protagonizada por Helen Mirren, Pierce Brosnan y Ben Kingsley.

La miniserie española Dos tumbas se basa en la desaparición de dos chicas adolescentes llamadas Verónica y Marta, un caso que conmociona a un tranquilo pueblo costero y una abuela desconsolada lo arriesga todo para descubrir la verdad y clamar la venganza.

Número desconocido: Un escándalo de ciberacoso escolar es un documental de una hora y 34 minutos en el que una pareja de adolescentes sufre de acoso cibernético anónimo en el que reciben mensajes vulgares y las sospechas recaen sobre la escuela.

Falso amor y venganza es un documental en el que las víctimas de fraudes románticos intentan rehacer sus vidas con la ayuda de Cecilie Fjellhøy, blanco del estafador de Tinder, y de la detective privada Brianne Joseph.

Prime Video

Este 29 de agosto se estrenó Enemigos. Una película sobre dos adolescentes llamados Chimo y el Rubio, que desde pequeños han vivido en un entorno de violencia y han tenido una relación bastante compleja, enfrentándose entre sí. Por lo que, en un momento, Chimo tiene la posibilidad de vengarse y lleva a cabo su plan sin imaginar las consecuencias que podrían cambiarle su destino.

HBO

Septiembre dice se estrenará el sábado 30 de agosto. Una película sobre la joven September, fue expulsada de la escuela y se distancia de su hermana. Sin embargo, cuando la mamá de ambas y Julio están refugiadas en una casa en Irlanda, las tensiones aumentan y se cuestiona el vínculo de las hermanas.

