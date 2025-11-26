Suscribirse

CULTURA

Reconocida serie dejará de estar disponible en Netflix: esta es la fecha de su salida

Una de las producciones más vistas durante mucho tiempo no estará disponible en la plataforma estadounidense.

Redacción Cultura
27 de noviembre de 2025, 2:30 a. m.
Reconocida serie no seguirá disponible en Netflix.
Uno de los planes favoritos por miles de personas es disfrutar de las producciones que ofrecen diferentes plataformas de streaming. Entre ellas, Netflix es una de las elegidas por el público gracias a su amplio catálogo que han marcado tendencia y han alcanzado una alta suma de visualizaciones.

Sobrenatural fue una de las series más destacadas de la televisión, cuenta con 15 temporadas, una cifra al alcance de muy pocas producciones. Además, acumuló 327 episodios, los cuales fueron lanzados entre 2005 y 2020 y cinco años después de su desenlace, no seguirá siendo parte de los contenidos de Netflix.

Esta obra de Eric Kripke narra la historia de los hermanos Winchester, dos cazadores que recorren Estados Unidos enfrentándose a criaturas demoníacas, fantasmas, ángeles caídos y todo tipo de amenazas sobrenaturales mientras intentan proteger al mundo y mantener unida a su familia.

La trama gira en torno al peso emocional que cargan los hermanos tras la misteriosa desaparición de su padre, lo que los impulsa a continuar la lucha contra lo sobrenatural. Sin embargo, con el tiempo descubren secretos oscuros sobre su linaje y se ven envueltos en conflictos que involucran al cielo, el infierno y fuerzas mucho más allá de lo humano.

La serie combina diferentes géneros como terror, humor, drama familiar e involucra una mitología cada vez más compleja, por lo que se convirtió en un fenómeno mundial en su momento y para muchos sigue siendo una de las más emblemáticas de la televisión moderna.

Durante más de una década, Sobrenatural estuvo en Netflix, donde millones de espectadores se cautivaron su historia y trama. Pero, por diferentes medios, se conoció que su permanencia llega a su fin el próximo 18 de diciembre de 2025 y exclusivamente en Estados Unidos, debido al vencimiento de su contrato de distribución.

A pesar de su salida no quedará inaccesible, solamente cambia de casa y pasará a estar disponible en Amazon Prime Video, plataforma donde ya se encuentran las quince temporadas completas. Además, también llegará a Peacock en territorio estadounidense, lo que garantiza que los fanáticos sigan teniendo la posibilidad de verla.

Por último, cabe aclarar que lo que continúa siendo incierto es el futuro de la serie en otros países. Hasta el momento, no existe información confirmada sobre si esta conocida producción también dejará de estar en Colombia, puesto que, las licencias de streaming suelen variar según territorio.

Noticias Destacadas

