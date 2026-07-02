Alineaciones Colombia vs. Ghana por los 16avos del Mundial 2026

La Selección Colombia se alista en Kansas City para el partidazo de 16avos de final contra Ghana, que determinará el clasificado a octavos y donde la Tricolor arranca como gran favorita. El equipo de Néstor Lorenzo fue superior en el grupo K y le alcanzó para ser primero en esta zona por delante de Portugal, RD Congo y Uzbekistán.

Gustavo Puerta dejó contundente respuesta sobre ‘el brujo de Ghana’: no se guardó nada

Carlos Queiroz recuerda su paso por Colombia y la muerte del preparador de arqueros: Fuerte mensaje a la FCF

El equipo colombiano trabaja en la fórmula para detener a la Ghana de Carlos Queiroz, que tiene sed de victoria ante Colombia en Kansas City, luego de clasificar como una de las mejores terceras en el grupo L, detrás de Inglaterra y Croacia. El entrenador, nacido en Mozambique, es una amenaza real que deberá detener la artillería de Néstor Lorenzo.

Será un reencuentro muy picante. Carlos Queiroz no salió bien de la Selección Colombia luego de una atípica goleada 6-1 en Quito ante la selección Ecuador y rumores de que el camerino estaba roto. La situación se hizo tensa y el portugués tuvo que dar un paso al costado.

Ahora, con Ghana, se vuelve a reencontrar con Colombia, que avanza con el proceso de Néstor Lorenzo y para muchos es candidata al título de la Copa del Mundo. Queiroz querrá romper ese favoritismo y alista la táctica maestra para aprovechar los espacios que dé la Tricolor cuando salga al ataque y buscar la épica.

James Rodríguez ante la atenta mirada de Néstor Lorenzo en la Selección Colombia Foto: AFP

Por su parte, el técnico Lorenzo analiza alternativas para ganar efectividad en ataque, mantener el orden defensivo y definir qué delantero utilizar para generar mayores dificultades a la zaga rival. Camilo Vargas volverá al arco, mientras que los laterales tendrán modificaciones.

Alineaciones de Colombia y Ghana para el Mundial 2026

Contra Portugal, Colombia sorprendió con Santiago Arias y Déiver Machado como titulares. Ante Ghana, es el momento para que Daniel Muñoz y Johan Mojica vuelvan al once inicial con Dávinson Sánchez y Jhon Lucumí como centrales.

Abrazo entre Luis Díaz y Daniel Muñoz, figuras de Colombia contra RD Congo. Foto: Getty Images

En la zona media, nuevamente, Richard Ríos será variante desde la suplencia y Gustavo Puerta irá como titular en el tándem con Jefferson Lerma. Se presentará la habitual línea de tres con Luis Díaz y Jhon Arias como extremos y James Rodríguez por la zona interior. Luis Javier Suárez formará como 9 de área.

Formación de Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Janer Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta; Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz y Luis Javier Suárez. DT: Néstor Lorenzo.

Néstor Lorenzo y la Selección Colombia en el Mundial 2026 Foto: Getty Images

Formación de Ghana: Lawrence Ati-Zigi; Alidu Seidu, Alexander Djiku, Mohammed Salisu, Gideon Mensah; Thomas Partey, Salis Abdul Samed, Mohammed Kudus; Ernest Nuamah, Antoine Semenyo, Iñaki Williams. DT: Carlos Queiroz.

¿Cuándo es Colombia vs. Ghana?