Se acabó la racha de convocatorias de Luis Díaz en Champions League 2025/2026. De manera obligatoria, el cuadro alemán tuvo que prescindir del guajiro luego de la sanción de tres partidos impuesta por la Uefa.

Ver el anuncio oficial que tuvo que sacar el conjunto alemán sin el cafetero, generó una gran tristeza en Colombia. Lucho, hasta la fecha, siempre había estado entre los hombres de confianza del entrenador, Vincent Kompany.

𝑳𝒐𝒏𝒅𝒐𝒏 𝒄𝒂𝒍𝒍𝒊𝒏𝒈 💫🚨 pic.twitter.com/nLZRftMSam — FC Bayern München (@FCBayern) November 25, 2025

Ese listado de hombres publicado por los bávaros será el que visite al Arsenal, en lo que habría sido el regreso del extremo nacional a Inglaterra, de donde hace unos meses salió tras ser parte de Liverpool.

La razón por la que el colombiano no viajó a Reino Unido está directamente ligada a lo que pasó en el más reciente partido de Champions ante PSG, donde el nacido en La Guajira se fue expulsado por una dura falta contra el marroquí, Hakimi.

Luis Díaz en el momento justo de la lesión de Achraf Hakimi | Foto: AFP

Esa infracción fue todo un tema de conversación mundial; para muchos no debía haber sido juzgada como roja, mientras que otros enfurecieron al ver al lateral de los parisinos salir entre lágrimas del Parque de los Príncipes.

Bayern pierde a Díaz hasta 2026

Una roja directa como la que vivió Luis Díaz implica estar una fecha por fuera en la mayoría de los casos. Es más, eso era lo que se pensaba en Bayern Múnich que le iba a caer al colombiano.

Horas antes de conocerse la decisión final de Uefa, el entrenador del guajiro esperaba que solo se tratase de un partido sin contar con el colombiano. A pesar de eso, el viernes pasado se supo que todo fue más grave y recibió tres partidos de castigo.

Dicha larga para de Lucho lo hará perderse todos los juegos que restan del año en curso, que serán ante Arsenal, Sporting de Lisboa y Union St. Gilloise.

Su regreso por Champions tendrá que esperar hasta finales del mes de enero de 2026, cuando enfrenten a PSV Eindhoven en la última fecha de la fase liga.

Darán la pelea en Múnich por Lucho

Ante esa decisión tan radical de Uefa, el conjunto germano ha decidido que dará la pelea por reducir la sanción a Díaz Marulanda.

El medio Bild, de Alemania, ha confirmado tras la salida del castigo en uno de sus más recientes artículos: “¡El Bayern de Múnich apelará la decisión de la Uefa contra Díaz!”.

El medio alemán, Bild, anuncia la decisión de Bayern Múnich por la sanción de Uefa a Luis Díaz | Foto: Captura de pantalla a BILD

Los más altos mandos del conjunto rojo parecen no estar nada felices con dicha sanción: “¡Los dirigentes del FC Bayern no están nada contentos con esta decisión!”.

Será tal la lucha que dará Bayern por tener de nuevo a Díaz Marulanda, que pedirán las razones precisas para sacar de circulación al colombiano hasta principios de 2026.

“Según información de BILD, el club ha solicitado la justificación oficial del veredicto para emprender acciones legales al respecto”, sentencian desde suelo germano.