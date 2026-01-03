Deportes

Espectacular bienvenida del Bayern a sus jugadores tras las vacaciones: Así sonó la champeta de Luis Díaz

Bayern Múnich reinicia actividades en el 2026 tras unos días de vacaciones. Un año cargado de retos y objetivos en el equipo alemán donde Luis Díaz es clave.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

4 de enero de 2026, 12:02 a. m.
Jugadores del Bayern Múnich celebran un gol / Luis Díaz en el video de 'La Promesa'
Jugadores del Bayern Múnich celebran un gol / Luis Díaz en el video de 'La Promesa' Foto: Getty Images / Pantallazo Youtube

Se acaban las vacaciones para los jugadores del Bayern Múnich y regresan a la sede deportiva para reiniciar la temporada que dominan a placer en Alemania. La Bundesliga muestra que el gigante bávaro es el líder con 41 puntos en 19 fechas disputadas, y le sigue Borussia Dortmund con 32 unidades, que no se da por vencida y se concentra en el mes de mayo cuando se defina el campeón.

En la Champions League las cosas también avanzan muy bien, con un sólido segundo lugar y muy cerca de los octavos de final. La fase liga muestra que suma 15 puntos en seis fechas disputadas y solamente una derrota, precisamente ante el líder Arsenal.

Estos resultados han sido posibles gracias al aporte de Luis Díaz en la zona de ataque. Lucho acumula 22 partidos jugados sumando todas las competiciones (Bundesliga, Copa de Alemania, Supercopa y Champions League), con 13 goles y 7 asistencias, siendo uno de los jugadores con mejor influencia en la actualidad (goles y asistencias) entre las mejores ligas de Europa.

La publicación del Bayern Múnich con el nuevo socio de Luis Díaz para 2026 que sorprende: “Es el primer jugador”
El salario de Luis Díaz en el Bayern Múnich en pesos colombianos: lo que gana por hora, minuto y segundo

Es por eso que Luis Díaz pudo tener unos días de vacaciones y estuvo en Colombia al lado de su familia por la Costa Caribe. Pasó unos días en Cartagena y luego fue a Barranquilla donde esperó el año 2026 rodeado de sus seres queridos y su esposa Geraldine Ponce. También, Lucho tuvo tiempo para lanzar su nuevo sencillo musical ‘La Promesa’, que ya se escucha en Múnich.

Deportes

La reacción de Faustino Asprilla a la captura de Maduro por orden de Trump y al “vengan por mí”: Más de 300 mil vistas

Deportes

Fuerte mensaje de Juan Guillermo Cuadrado tras la captura de Maduro por orden de Trump: “Apareció el rey de justicia”

Deportes

¿Peligra el Mundial 2026? Lo que dice el reglamento Fifa tras la captura de Maduro por orden de Trump en Venezuela

Deportes

La lista de equipos que quieren a Falcao García: estos son sus cuatro posibles destinos

Deportes

La publicación del Bayern Múnich con el nuevo socio de Luis Díaz para 2026 que sorprende: “Es el primer jugador”

Deportes

Jugador se despide de Millonarios y hace un cambio drástico en el mercado de pases: “De azul a rojo”

Deportes

El gran desplome que sufrió Marino Hinestroza en el mercado de pases, el jugador que Boca Juniors quiere

Deportes

Luis Díaz y Harry Kane, atentos al delantero top mundial que se ofreció al Bayern Múnich: vale 75 millones de euros

Deportes

Revuelo en España por Luis Díaz: le va mejor en Bayern que al jugador que Barcelona prefirió contratar

Deportes

¿Cuándo juega Luis Díaz y qué canal pasa su primer partido de 2026 con Bayern Múnich?

La bienvenida del Bayern Múnich al ritmo de Luis Díaz

Esa misma canción la usó el Bayern Múnich como bienvenida a sus jugadores a los entrenamientos. En un video en la red social X se ve a varios futbolistas reintegrarse a los entrenos bajo el ritmo de ‘La Promesa’. El canadiense Alphonso Davies se le vio bastante alegre con el tema en mención y entró al césped lanzando algunos pasos de baile.

Luis Díaz cantando el tema 'La Promesa' dedicado a sus padres, esposa y hermanos.
Luis Díaz cantando el tema 'La Promesa' dedicado a sus padres, esposa y hermanos. Foto: Luis Diaz Music

En la canción que tiene anonadados a sus compañeros del Bayern Múnich, Luis Díaz no solo agradeció a sus padres Luis Manuel Díaz y Cilenis Marulanda, sino también a su esposa, Geraldine Ponce.

Con Geraldine tiene una relación que empezó desde sus épocas en el Barranquilla FC, mucho antes de que Lucho fuera famoso. Se han sostenido a lo largo del tiempo con la llegada de dos hermosas hijas y otro más que viene en camino.

Por último aparecen sus hermanos Roller y Jesús Díaz, otra de las inspiraciones que tiene el guajiro para convertirse en la máxima estrella de la Selección Colombia en la actualidad. La historia y el ritmo de la champeta fue el detalle ideal para que el Bayern activara a sus jugadores en un exigente remate de temporada.

Más de Deportes

Jugadores del Bayern Múnich celebran un gol / Luis Díaz en el video de 'La Promesa'

Espectacular bienvenida del Bayern a sus jugadores tras las vacaciones: Así sonó la champeta de Luis Díaz

Faustino Asprilla, exjugador colombiano / Nicolás Maduro capturado.

La reacción de Faustino Asprilla a la captura de Maduro por orden de Trump y al “vengan por mí”: Más de 300 mil vistas

Juan Guillermo Cuadrado, volante colombiano / Nicolás Maduro capturado.

Fuerte mensaje de Juan Guillermo Cuadrado tras la captura de Maduro por orden de Trump: “Apareció el rey de justicia”

Donald Trump con Gianni Infantino.

¿Peligra el Mundial 2026? Lo que dice el reglamento Fifa tras la captura de Maduro por orden de Trump en Venezuela

BOGOTA, COLOMBIA - SEPTEMBER 22: Colombian footballer Radamel Falcao leaves the pitch after placing the winner's trophy prior to the FIFA U-20 Women's World Cup Colombia 2024 Final match between Korea DPR and Japan at Estadio El Campin on September 22, 2024 in Bogota, Colombia. (Photo by Martín Fonseca/Eurasia Sport Images/Getty Images)

La lista de equipos que quieren a Falcao García: estos son sus cuatro posibles destinos

Luis Díaz en un partido contra Unión Berlín.

La publicación del Bayern Múnich con el nuevo socio de Luis Díaz para 2026 que sorprende: “Es el primer jugador”

Tres jugadores de Millonarios celebran un gol.

Jugador se despide de Millonarios y hace un cambio drástico en el mercado de pases: “De azul a rojo”

Marino Hinestroza, figura de Atlético Nacional.

El gran desplome que sufrió Marino Hinestroza en el mercado de pases, el jugador que Boca Juniors quiere

Rodrigo Ureña con América en un partido contra Alianza Petrolera.

Rodrigo Ureña, nuevo jugador de Millonarios, ya conoce el FPC: Así le fue en América de Cali y Tolima

Luis Díaz deberá pararlo en el Mundial 2026 y es seguido por Barcelona e Inter de Milán: referente en la Portugal de Cristiano Ronaldo.

Socio de Cristiano Ronaldo hace bulla en Europa y Luis Díaz lo tendrá que parar en el Mundial: Barcelona lo quiere

Noticias Destacadas