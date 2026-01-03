Se acaban las vacaciones para los jugadores del Bayern Múnich y regresan a la sede deportiva para reiniciar la temporada que dominan a placer en Alemania. La Bundesliga muestra que el gigante bávaro es el líder con 41 puntos en 19 fechas disputadas, y le sigue Borussia Dortmund con 32 unidades, que no se da por vencida y se concentra en el mes de mayo cuando se defina el campeón.

En la Champions League las cosas también avanzan muy bien, con un sólido segundo lugar y muy cerca de los octavos de final. La fase liga muestra que suma 15 puntos en seis fechas disputadas y solamente una derrota, precisamente ante el líder Arsenal.

Estos resultados han sido posibles gracias al aporte de Luis Díaz en la zona de ataque. Lucho acumula 22 partidos jugados sumando todas las competiciones (Bundesliga, Copa de Alemania, Supercopa y Champions League), con 13 goles y 7 asistencias, siendo uno de los jugadores con mejor influencia en la actualidad (goles y asistencias) entre las mejores ligas de Europa.

Es por eso que Luis Díaz pudo tener unos días de vacaciones y estuvo en Colombia al lado de su familia por la Costa Caribe. Pasó unos días en Cartagena y luego fue a Barranquilla donde esperó el año 2026 rodeado de sus seres queridos y su esposa Geraldine Ponce. También, Lucho tuvo tiempo para lanzar su nuevo sencillo musical ‘La Promesa’, que ya se escucha en Múnich.

La bienvenida del Bayern Múnich al ritmo de Luis Díaz

Esa misma canción la usó el Bayern Múnich como bienvenida a sus jugadores a los entrenamientos. En un video en la red social X se ve a varios futbolistas reintegrarse a los entrenos bajo el ritmo de ‘La Promesa’. El canadiense Alphonso Davies se le vio bastante alegre con el tema en mención y entró al césped lanzando algunos pasos de baile.

Luis Díaz cantando el tema 'La Promesa' dedicado a sus padres, esposa y hermanos. Foto: Luis Diaz Music

En la canción que tiene anonadados a sus compañeros del Bayern Múnich, Luis Díaz no solo agradeció a sus padres Luis Manuel Díaz y Cilenis Marulanda, sino también a su esposa, Geraldine Ponce.

Con todo el estilo, entrando con la nueva canción de @LuisFDiaz19: "La promesa" 🎵 pic.twitter.com/SI0CbB0E7h — FC Bayern München Español (@FCBayernES) January 3, 2026

Con Geraldine tiene una relación que empezó desde sus épocas en el Barranquilla FC, mucho antes de que Lucho fuera famoso. Se han sostenido a lo largo del tiempo con la llegada de dos hermosas hijas y otro más que viene en camino.

Por último aparecen sus hermanos Roller y Jesús Díaz, otra de las inspiraciones que tiene el guajiro para convertirse en la máxima estrella de la Selección Colombia en la actualidad. La historia y el ritmo de la champeta fue el detalle ideal para que el Bayern activara a sus jugadores en un exigente remate de temporada.