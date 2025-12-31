Deportes

La publicación con la que Bayern Múnich despidió a Luis Díaz y el 2025: “Nunca vamos a superar”

Antes de que el reloj marque el inicio de un nuevo año, el cuadro no quiso dejar pasar por alto una anotación que para estos merece todos los reconocimientos.

Sergio Alejandro Calderón Calderón

31 de diciembre de 2025, 8:34 p. m.
Luis Díaz ejecutó uno de los mejores goles de 2025.
Luis Díaz ejecutó uno de los mejores goles de 2025. Foto: NurPhoto via Getty Images

Un solo gol de Luis Díaz marcó un antes y un después de lo que fue su temporada con Bayern Múnich. Se trató del tanto ejecutado ante Unión Berlín, que fue una verdadera obra de arte por su capacidad individual para no dejar ir el balón, eludir rivales y definir a un ángulo imposible.

Dicho tanto le dio la vuelta al globo, tuvo un sin fin de reacciones entre el mundo deportivo, al punto que hoy día, a pocas horas de acabarse el 2025, sigue siendo motivo de publicaciones para las redes sociales de Bayern Múnich.

Gol de Luis Díaz al Unión Berlín que sacudió la Bundesliga.
Gol de Luis Díaz al Unión Berlín que sacudió la Bundesliga. Foto: FC Bayern via Getty Images

En la cuenta oficial de los alemanes, estos dieron visibilidad a la imagen del momento exacto en donde el colombiano remató al arco rival. Allí le agregaron el texto: “Aún no he superado este objetivo...“.

Este mismo perfil, pero que hace publicaciones traducidas al español, también hizo mención del tanto con un comentario que demostró la impresión que les causa recordar la antológica anotación: “Nunca, pero nunca, vamos a superar este golazo de Lucho”.

Reacciones de los usuarios al golazo de Díaz

En los comentarios de la publicación reciente de Bayern, una gran cantidad de los usuarios se tomaron el tiempo para comentar y dar su opinión del gol que sigue causando impresión a quienes no lo han visto.

Sin escatimar en las reacciones, uno de los usuarios de X decidió escribir extenso para decir: “Épico es lo menos que decir de este gol, fácil el mejor del año”.

Importante medio de Liverpool nombra a Luis Díaz y levanta tierrero: amarga a más de uno tras logro en Bayern

Otro que parece haberlo visto ya muchas veces, aceptó que podría repetirlo una y otra vez, pues: “No me canso de verlo”, confesó.

Finalmente, uno más reconoció la capacidad del fotógrafo para captar el momento justo y desde la parte trasera, cuando Lucho apuntó a fusilar el portero rival para anotarle: “Es una gran toma de gol”.

Candidato al mejor gol de 2025

Antes de que finalice el año, la liga alemana decidió incluirlo en la lista de nominados al “Gol del Año 2025”.

De Lucho hay dos anotaciones postuladas: la mencionada, convertida en Berlín, y otra frente a Leipzig, una de las primeras que marcó en un partido disputado en el estadio Allianz Arena de Múnich.

El gol de Luis Díaz desde la tribuna y con sonido ambiente: hinchas de Unión Berlín aplaudieron su obra maestra

Entre los aspirantes a quedarse con este reconocimiento en suelo germano, el atacante colombiano es uno de los pocos que cuenta con dos opciones de triunfo.

Para que Díaz Marulanda se quede con el galardón, la Bundesliga habilitó una votación abierta a través de su aplicación oficial, donde los aficionados pueden ingresar y apoyar cualquiera de los dos goles del guajiro.

Díaz, con doble chance de ganar

• Luis Díaz vs. Union Berlin

• Konrad Laimer vs. Stuttgart

• Lennart Karl vs. Gladbach

• Serge Gnabry vs. Dortmund

• Jamal Musiala vs. Frankfurt

• Luis Díaz vs. Leipzig

• Raphaël Guerreiro vs. Bochum

