La reflexión de Contreras por el terrible estado de la gramilla de El Campín: “Nunca me había pasado algo así”

El nuevo delantero de Millonarios se pronunció tras el partido contra el Medellín y dejó unas palabras que describen el mal estado de la gramilla de El Campín.

William Horacio Perilla Gamboa

3 de febrero de 2026, 2:32 a. m.
Rodrigo Contreras con Millonarios.
Rodrigo Contreras con Millonarios. Foto: Colprensa

La cuarta fecha de la Liga Betplay dejó un duro empate en El Campín de Bogotá y una muestra muy lamentable de la gramilla del escenario deportivo. Independiente Medellín se recuperó un poco tras una racha de malos resultados y Millonarios lamenta otro compromiso sin ganar en casa ante su gente, mientras los hinchas y el FPC no le pierden de vista a la forma cómo se tuvo que desarrollar el juego.

Millonarios y Medellín fueron los protagonistas y le tuvieron que hacer frente a las complicadas condiciones climáticas y al mal estado de la gramilla de El Campín de Bogotá. A tercera hora del domingo, el turno fue para este partido, en una cita muy golpeada por las mencionadas condiciones climáticas y por una gramilla con deficiencias en el drenaje y que los jugadores tuvieron que padecer.

Estos incidentes forzaron la suspensión el domingo en la noche y la reprogramación para este lunes desde las 3:00 pm. Al final, fue un 0-0 en el marcador final, con Diego Novoa como gran figura y errores de Radamel Falcao y Rodrigo Contreras al momento de definir.

Imagen de la gramilla de El Campín, 2 de febrero 2026.
Imagen de la gramilla de El Campín, 2 de febrero 2026. Foto: Cortesía: @C8Benavides

Rodrigo Contreras fue titular y jugó los 90 minutos en El Campín, tuvo una jugada clara para marcar en la reanudación el lunes, pero erró de forma impresionante, además que se ha consolidado como una de las mejores contrataciones de Millonarios en este 2026.

Rodrigo Contreras reaccionó tras el mal estado de la gramilla

Tras el 0-0, Rodrigo Contreras atendió la zona mixta en El Campín y fue claro con sus palabras. El atacante argentino ha jugado en canchas de su país, Chile, Portugal y México y confesó que nunca antes había visto algo así.

La lluvia hizo estragos en el partido de Millonarios vs. Independiente Medellín.
Rodrigo Contreras y Leonardo Castro vs. Medellín. Foto: Colprensa

“Nunca, en los años que llevo de carrera, nunca me pasó algo así. No podemos jugar en una cancha en este estado. Muchas canchas acá de Colombia están en muy mal estado”, dijo Contreras en la zona mixta.

Hasta el momento, Rodrigo Contreras es clave en la nómina titular de Millonarios y parece que la intención es fortalecer la dupla con Leonardo Castro en el frente de ataque. Es de los mejores calificados en este comienzo de temporada y hace méritos para ganarse la confianza de la hinchada azul.

Tras Hernán Torres y el interino Omar Rodríguez, Millonarios le dará paso a su nuevo entrenador, Fabián Bustos, quien seguramente lo seguirá teniendo en cuenta en el once inicial.

Noticias Destacadas