Miguel Ángel Borja vuelve a ser blanco de críticas tras su duelo con River

El colombiano no ha podido brillar en sus últimos juegos con el cuadro millonario.

La llegada del delantero Miguel Borja a River Plate para esta temporada generó un gran revuelo en Argentina. Sus goles en Junior, Palmeiras y Selección Colombia fueron la carta de presentación para que Marcelo Gallardo se convenciera de traerlo.

El cordobés lleva un solo en cuatro duelos, además de dos asistencias, estadística que no pinta nada bien para un comienzo. Sin embargo, para la prensa argentina esto no es suficiente, pues en sus dos últimos juegos el colombiano ha sido blanco de críticas al no lograr marcar en los duelos ante Sarmiento e Independiente, su más reciente rival.

Desde el banco, el ‘colibrí’ inició el juego ante el cuadro de Avellaneda, pero fue en el minuto 59 cuando recibió la confianza para comandar las acciones ofensivas, en lugar de Lucas Beltrán que había sido el titular para dicho juego.

Tan solo habían transcurrido unos cuantos minutos, para que lo rivales de Borja mostraran que su ingreso a la cancha muy posiblemente les iba a representar peligro y desde las primera jugadas decidieron emprender contra el colombiano con faltas, todo en busca de mermar su potencial a la delantera.

La vehemencia con la que los zagueros de Independiente fueron sobre el cafetero se vio en una jugada que mantenía al ‘millonario’ en disposición de ataque. Allí en el área del local, Borja se enganchó en una lucha por un lugar con un defensor quien no dudó en frenar al atacante con un puño descalificador en el rostro, que terminó llevando al 9 de River Plate al piso y posteriormente se le vio sangrando en su rostro.

Dicha acción polémica fue el único protagonismo que tuvo el colombiano en este duelo. Ante esto, uno de los diarios más importantes en suelo argentino, como lo es el Olé, aseguró que el partido de Borja fue muy “flojo”, en 30 minutos que disputó.

“Entró a los 14 minutos del segundo tiempo Flojo en el juego. Barreto le hizo un penal que Rapallini obvió”, escribió dicho medio que le dio una calificación de 3 puntos sobre 10.

Cabe anotar que esta no es la primera crítica que recibe el goleador desde su llegada a las filas del cuadro millonario. En el anterior duelo ante Sarmiento, el cordobés no tuvo su mejor desempeño, según la prensa argentina, que le dio una pobre calificación.

Periodistas como Martín Liberman y Daniel Avellaneda debatieron sobre el nivel del delantero en el duelo de este domingo. No obstante, fue Avellaneda quien no se guardó en sus palabras y aseguró que Miguel Ángel dio vergüenza en el duelo contra Sarmiento

“Menos mal que yo dije: me dan ganas de subirme a la ‘Borjaneta’, pero hay que esperar. Era Aldosivi. Hoy, con Sarmiento, la verdad, dio vergüenza el colombiano. Por eso hay que ser prudente cuando uno se lanza”, dijo el comunicador en el programa F90.

En cuanto al duelo de este domingo ante el equipo de Avellaneda, con necesidades en ambos lados, el equipo de Marcelo Gallardo se quedó con la victoria en una de las últimas jugadas del encuentro (90+2) y de manera fortuita, cuando una serie de rebotes encontró solo y habilitado a Matías Suárez, que definió con un remate cruzado ante el arquero Milton Álvarez.

Aunque todavía no convence y está lejos del juego contundente y preciso de otros momentos, River ahora suma 18 puntos –al igual que su archirrival Boca Juniors- y aprovechó el tropiezo de Atlético Tucumán (25) para recortar distancias con el líder del campeonato.

