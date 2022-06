Periodista echa agua sucia a Perú; asegura que Colombia sí tenía con qué ir a Catar 2022

Este lunes 13 de junio, la selección de Perú, dirigida por el argentino Ricardo Gareca, se despidió de la posibilidad de disputar su segundo mundial de manera consecutiva tras caer en el repechaje ante Australia, por la vía del punto penal.

Después de 90 minutos en los que ambas selecciones no se sacaron diferencias, el manchón blanco fue el encargado de darle el cupo a los oceánicos, que se impusieron por un marcador de 5-4. El arquero Andrew Redmayne fue el gran héroe de la noche en Catar tras atajar el último cobro ejecutado por los incas.

Con el tiquete comprado a Catar, los socceroos se ubican en el grupo D, junto a selecciones como Francia, recienta campeona del mundo, Dinamarca y Túnez.

Andrew Redmayne fue la figura del encuentro del repechaje a Catar 2022. - Foto: Getty Images / Captura ESPN

Ahora bien, la dolorosa derrota de la selección sudamericana de la cita orbital hizo eco en Colombia, donde les dieron con toda a los dirigidos por Gareca, asegurando que llegaron al repechaje de ‘carambola’ y que la Tricolor (Colombia) tenía más equipo para ganarle a Australia y avanzar.

El encargado de generar este gran revuelo fue el reconocido periodista Eduardo Luis López, quien en el programa ‘Saque largo’, de Win Sports, lanzó fulminante crítica en contra de Perú por su papel en el juego de este lunes.

“Perú llegó al repechaje de ‘carambola’. Fue una cosa del destino, de la suerte aquella del partido en Barranquilla, cuando ganaron un partido que no debieron ganar”, dijo el narrador colombiano, haciendo referencia a aquel fatídico juego en el que la Tricolor cayó 0-1 con Perú.

“Lo único que hicieron fue quitarle la oportunidad a un equipo (Colombia) que podía competir. Perú jugó muy mal la Eliminatoria”, agregó el presentador.

🎙 "Para mí, de carambola llegó al repechaje Perú. Lo único que hicieron fue quitarle la oportunidad a un equipo que podía competir" @EduardoLuisFut en @SaqueLargoWin. 😮⚽ pic.twitter.com/JCsWGljgjI — Win Sports TV (@WinSportsTV) June 13, 2022

El comentario de López generó diversas opiniones por parte de sus compañeros en el panel, quienes aseguraron que Colombia no jugó bien y que no merecía estar en el Mundial de Catar 2022 por su fútbol.

Cabe anotar que el combinado nacional terminó en la sexta casilla con 23 puntos, uno menos Perú, selección que gracias a esa victoria en la Arenosa dio un paso fundamental para jugar el repechaje.

Dolor inca profundo

El seleccionador de Perú, el argentino Ricardo Gareca, manifestó este lunes que siente “dolor y frustración” por la derrota de su equipo ante Australia en penales por 5-4 que le impidió clasificar al Mundial de Catar-2022.

“Los sentimientos en estos momentos de dolor y frustración nos embargan a todos. Es una gran decepción”, dijo Gareca en conferencia de prensa tras el partido de repesca intercontinental entre la Conmebol y la Confederación Asiática disputado en Al-Rayyan, al oeste de Doha.

¡Gracias por hacernos vibrar! 🇵🇪



Siempre estaremos de pie para alentar a los jugadores que dejan todo por nuestra querida 'blanquirroja'. #UnidosSomosMásFuertes #ArribaPerú 💪🏻 pic.twitter.com/qeDKlp0wJ5 — Selección Peruana 🇵🇪 (@SeleccionPeru) June 13, 2022

“Hicimos todo lo posible, pero lamentablemente no se dio. Queríamos darle esa posibilidad, pero no se dio”, manifestó el Tigre tras confesar que no deseaba llegar a la tanda de penales. El duelo terminó 0-0 tras 120 minutos.

“Fue un partido muy trabado. No queríamos llegar a la tanda de penales”, agregó. Al ser preguntado si renovaría contrato con la selección inca, pues su actual compromiso terminó este lunes con la eliminación, respondió: “No es momento para hablar de eso ahora, una vez que lleguemos a Lima, ya con el tiempo, veré lo que hago”.

Por su parte, el técnico de Australia, Graham Arnold, calificó el triunfo de sus pupilos como “una de las principales hazañas del fútbol australiano”. “Lo hicimos, estamos orgullosos”, expresó.

En tanto, el capitán y portero de Perú, Pedro Gallese, dijo sentir “dolor” tras el partido que acabó con la ilusión de ir a un segundo mundial consecutivo.

“(Estoy) orgulloso de mis compañeros que ante la adversidad levantamos. Sabíamos que sería un partido duro y lo fue así. Lo sentimos. Es un dolor grande para nosotros. Ahora, queda apoyar (jugadores) que la están pasando mal”, declaró Gallese, que señaló que espera que Gareca continúe en la dirección técnica.

“Ahorita es muy pronto para hablar de esto, (pero) me gustaría que se quede”, añadió Gallese.