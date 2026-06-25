¿Qué partidos del Mundial 2026 se juegan hoy viernes, 26 de junio? Canal y hora para ver en vivo

Se termina la fase de grupos de este Mundial 2026. Este viernes, 26 de junio, será el penúltimo día donde la ronda en mención tendrá desarrollo, ya que el sábado se conocerán a todos los clasificados y eliminados de cara a los dieciseisavos de final.

🔴 Calendario y fixture de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Clasificados y eliminado del grupo F del Mundial 2026: tabla de posiciones final

Para este viernes asoman partidos de primer nivel, con selecciones potencia y otras que buscan sí o sí un triunfo que les permita seguir con vida en esta cita orbital. España, Uruguay y Francia, algunos de los equipos más llamativos.

Noruega vs. Francia

Fecha : 26 de junio de 2026 - fecha 3 del grupo I en el Mundial

: 26 de junio de 2026 - fecha 3 del grupo I en el Mundial Hora : 2:00 p.m. (horario colombiano)

: 2:00 p.m. (horario colombiano) Estadio : Boston

: Boston Canal: Win Sports, DSports

Senegal vs. Irak

Fecha : 26 de junio de 2026 - fecha 3 del grupo I en el Mundial

: 26 de junio de 2026 - fecha 3 del grupo I en el Mundial Hora : 2:00 p.m. (horario colombiano)

: 2:00 p.m. (horario colombiano) Estadio : Toronto

: Toronto Canal: DSports

Cabo Verde vs. Arabia Saudita

Fecha : 26 de junio de 2026 - fecha 3 del grupo H en el Mundial

: 26 de junio de 2026 - fecha 3 del grupo H en el Mundial Hora : 7:00 p.m. (horario colombiano)

: 7:00 p.m. (horario colombiano) Estadio : Houston

: Houston Canal: DSports+

Uruguay vs. España

Fecha : 26 de junio de 2026 - fecha 3 del grupo H en el Mundial

: 26 de junio de 2026 - fecha 3 del grupo H en el Mundial Hora : 7:00 p.m. (horario colombiano)

: 7:00 p.m. (horario colombiano) Estadio : Guadalajara

: Guadalajara Canal: Caracol, RCN, DSports, Disney+.

Nueva Zelanda vs. Bélgica

Fecha : 26 de junio de 2026 - fecha 3 del grupo G en el Mundial

: 26 de junio de 2026 - fecha 3 del grupo G en el Mundial Hora : 10:00 p.m. (horario colombiano)

: 10:00 p.m. (horario colombiano) Estadio : Vancouver

: Vancouver Canal: DSports

Egipto vs. Irán

Fecha : 26 de junio de 2026 - fecha 3 del grupo G en el Mundial

: 26 de junio de 2026 - fecha 3 del grupo G en el Mundial Hora : 10:00 p.m. (horario colombiano)

: 10:00 p.m. (horario colombiano) Estadio : Seattle

: Seattle Canal: DSports

Luis de la Fuente destaca la “tremenda igualdad” en el Mundial 2026

El entrenador español, Luis de la Fuente, destacó el pasado jueves 24 de junio en México, la “tremenda igualdad” que existe entre las selecciones participantes en el Mundial 2026.

España enfrenta este viernes en Guadalajara a Uruguay en uno de los platos fuertes de la fase inicial, con el ingrediente adicional de que en el grupo H que completan Arabia Saudita y Cabo Verde casi todo está por definirse.

Lo que más ha llamado la atención del seleccionador español en el Mundial que coorganizan México, Estados Unidos y Canadá es “la tremenda igualdad que se está viendo”, dijo el técnico en rueda de prensa.

Para ilustrar su punto, De la Fuente preguntó durante la conferencia sobre el marcador entre Ecuador y Alemania, duelo en que el combinado sudamericano derrotó 2-1 sorpresivamente a los europeos.

España debutó en la Copa del Mundo con un empate 0-0 ante Cabo Verde y luego se recuperó con una goleada de 4-0 a Arabia Saudita.

Uruguay, su próximo rival, empató con ambas selecciones que partían como víctimas del grupo H, por lo que se juega su clasificación ante España en Guadalajara.

“Nos va a exigir muchísimo”, dijo De la Fuente sobre la Celeste.

Luis de la Fuente, entrenador de la Selección de España, hablando en rueda de prensa. Foto: AFP

El DT español dijo ser “un admirador” de su homólogo Marcelo Bielsa, al que calificó de “un entrenador muy innovador” del que ha “aprendido mucho”.

“Cuando estuvo en el Athletic de Bilbao (de 2011 a 2013), pasé varios meses observando todos los entrenamientos, los grabé todos. He aprendido mucho de él, es realmente un entrenador muy innovador”, recordó el entrenador español, exjugador del club vasco.

*Con información de AFP