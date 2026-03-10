Real Madrid vs. Manchester City: hora y canal para la ida de octavos de final en Champions League

Será el octavo capítulo de esta nueva rivalidad desde 2012. En el último precedente, en la liguilla de este año, el equipo de Pep Guardiola venció por 2-1 en el Bernabéu.

Pero fue el equipo blanco el que superó al inglés en las dos últimas eliminatorias que disputaron: en el play off de la temporada pasada y en cuartos de final de 2024, temporada en la que el Real Madrid ganó su 15º título continental.

Real Madrid vs. Manchester City es el duelo que más atractivo trae a los octavos de final de UCL Foto: Icon Sport via Getty Images

Una enfermería blanca

El curso pasado desequilibró la eliminatoria un triplete de Mbappé (3-1) en la vuelta disputada en Madrid. Esta vez el delantero estará en las gradas, ausente por un esguince en la rodilla izquierda.

Mbappé encabeza una larga lista de jugadores en la enfermería. Jude Bellingham, Rodrygo Goes, Éder Militão, Dani Ceballos, David Alaba y Álvaro Carreras, el último en incorporarse, este lunes por una lesión en el gemelo derecho.

Real Madrid vs. Manchester City: inteligencia artificial dice quién ganará el duelo de ida en Champions League

Debilitado e irregular, el Real Madrid deja esta vez el cartel de favorito al City, reforzado en el último mercado con Antoine Semenyo y Marc Guéhi, además de recuperar al Balón de Oro 2024 Rodri tras un largo proceso de recuperación.

“Finalmente Rodri está encontrando su forma, como deseábamos desde hace mucho tiempo... Paso a paso está mejorando, todo el mundo lo sabe”, dijo Guardiola sobre su guía en el centro del campo.

Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, con la obligación de ganar ante Manchester City. Foto: Getty Images

Con Álvaro Arbeloa en el banquillo desde mediados de enero en sustitución de Xabi Alonso, el Real Madrid no consigue encadenar buenos resultados y calidad en su juego.

Quizás su mayor acierto ha sido ayudar al extremo Vinícius a recuperar su mejor versión.

Con dos goles, el brasileño fue determinante en el triunfo (1-0 y 2-1) del Real Madrid sobre el Benfica de José Mourinho en la repesca, un duelo marcado por su acusación de insultos racistas proferidos por el argentino Gianluca Prestianni en la ida.

Vinícius “cansado”, Haaland fresco

Vinícius dijo haberse sentido “un poco cansado” tras la victoria ante el Celta de Vigo en La Liga el viernes (2-1), después de que el equipo se haya apoyado mucho en su rendimiento en los últimos encuentros.

Mas desahogado, el técnico del City Pep Guardiola dio descanso a su delantero franquicia Erling Haaland en la victoria 3-1 de su equipo ante el Newcastle en la FA Cup el fin de semana.

Erling Haaland desafiará nuevamente la casa del Real Madrid en Champions League. Foto: AFP

El estratega español podría tratar de explotar las debilidades defensivas de Trent Alexander-Arnold, ahora que el internacional inglés ha empezado a ser titular con más regularidad.

Ante la adversidad de la situación, Arbeloa hizo un llamamiento a la afición madridista, que en algunos momentos de la temporada ha sido crítica con sus propios jugadores, para que impulse al equipo frente al City.

Champions League: así quedaron todas las llaves de octavos de final, luego del sorteo

Hora y canal para ver en vivo en Colombia

Real Madrid vs. Manchester City

Octavos de final (ida)

Hora: 3:00 p.m.

Canal: ESPN / Disney+

Estadio: Santiago Bernabéu

*Con información de AFP.