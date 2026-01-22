Deportes

Reconocido estadígrafo del fútbol colombiano expone razón por la que Santa Fe sería más grande que Millonarios

El experto lanzó dato en las redes sociales que dejaría ver a Santa Fe por encima de Millonarios en la historia.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

22 de enero de 2026, 11:40 p. m.
Millonarios / Santa Fe celebra la Superliga.
Millonarios / Santa Fe celebra la Superliga. Foto: Fotos: Colprensa

Santa Fe celebra la quinta Superliga en su historia luego de arrasar a Junior de Barranquilla en la serie. Por pedido del mismo equipo barranquillero, la logística tuvo un cambio importante en la Dimayor y la localía se invirtió. La ida debió jugarse en El Campín para cerrar en el Metropolitano, pero la situación fue a la inversa por petición del ‘Tiburón’.

La serie llegó a Bogotá con un 1-1 en el marcador tras los goles de Hugo Rodallega y Teófilo Gutiérrez en Barranquilla. El Junior era el favorito al título de Superliga, por su condición de reciente campeón y las dudas que había en Santa Fe por el cambio de entrenador. Al final, ante más de 30 mil hinchas en El Campín, el León fue superior y lo superó con toda la autoridad posible.

Fue un 3-0 en el partido de vuelta, para dejar el 4-1 en el marcador final, con Hugo Rodallega como máxima figura, que además marcó uno de los mejores goles del año en el fútbol colombiano. Ewil Murillo abrió el marcador en El Campín y Nahuel Bustos colocó el tercero.

Hugo Rodallega con el trofeo de campeón de la Superliga Colombiana 2025.
Hugo Rodallega con el trofeo de campeón de la Superliga Colombiana 2025. Foto: Cristian Bayona - Colprensa / El País

Esta Superliga significa mucho para Santa Fe, pues es el máximo ganador de este trofeo con cinco títulos en cinco finales jugadas, sacando diferencia con Atlético Nacional, que se quedó con cuatro coronas. No solo eso, sino que el León avanza en el palmarés sumando todas las competencias con 20 gritos de campeón; queda a tres de Millonarios y saca más ventaja al América de Cali.

Deportes

Barrida en Millonarios no para: atacante de 21 años no tendría lugar y busca equipo en Liga BetPlay

Deportes

Tradicional club del FPC cambia de sede y tendrá un estadio nunca antes utilizado en la Liga Colombiana

Deportes

Dimayor notifica a Atlético Nacional y hay preocupación: volvería a jugar por Liga BetPlay hasta febrero

Deportes

A Repetto le mencionaron a Nacional tras la Superliga con Santa Fe y así reaccionó: “Veo injusticias como técnico”

Deportes

Nuevo apodo para Luis Díaz en Bayern Múnich: tan solo días después de la polémica con Arjen Robben

Deportes

Récord en la NBA: New York Knicks logran la victoria más abultada de su historia

Deportes

Revelan drástico ultimátum de Miguel Borja a Cruz Azul: anticipan giro en su futuro y hay dudas

Deportes

El golazo de Rodallega desde la tribuna y con sonido ambiente: hinchas de Santa Fe enloquecieron con su obra maestra

Deportes

Golpazo de Santa Fe a Nacional: Lo desbanca de uno de los tronos que tenía en el FPC con un nuevo título

Deportes

El palmarés del FPC con la Superliga de Santa Fe: Más ventaja ante América de Cali y se acerca a Millonarios

El dato que dejaría a Santa Fe por encima de Millonarios en la historia

La Superliga de Santa Fe hizo bulla en el fútbol colombiano y uno de los estadígrafos más reconocidos de Colombia, Álvaro Hincapié, con casi 45 mil seguidores en la red social X, hizo eco a un arrollador dato que muestra al club cardenal como el equipo más representativo de Bogotá en la última década.

En la lista de títulos oficiales de los equipos bogotanos en los últimos 50 años en competencias Dimayor y Conmebol (1976), Santa Fe supera a Millonarios por pequeño margen gracias a la Superliga.

Bogotá. Enero 21 de 2026. Independiente Santa Fe enfrenta a Club Junior, por encuentro válido de la Super Liga BetPlay en el partido de vuelta, en el Estadio Nemesio Camacho El Campín. (Colprensa - Cristian Bayona).
Independiente Santa Fe, campeón de la Superliga BetPlay 2026. Foto: Cristian Bayona

Santa Fe suma 12 títulos ganados, sumando todas las competencias desde 1976, mientras que Millonarios se queda con 11. Dato suficiente para que @HINCAPIEDATOS lance la opinión.

Larry Vásquez alta el título de campeón de Liga con Millonarios en el 2023-I.
Larry Vásquez alta el título de campeón de Liga con Millonarios en el 2023-I. Foto: NurPhoto via Getty Images

“Santa Fe es el equipo de Bogotá más representativo y con más figuraciones locales e internacionales en las últimas 5 décadas”, dice el estadígrafo en X.

Pantallazo X: @HINCAPIEDATOS
Pantallazo X: @HINCAPIEDATOS Foto: Pantallazo X: @HINCAPIEDATOS

Actualmente, el debate en Colombia es si Santa Fe es más grande que el América de Cali y si ocupa el tercer puesto en la lista de los equipos grandes de Colombia. El dato de los últimos 50 años, que lo ubica por encima de Millonarios, alarga la discusión.

Más de Deportes

Nómina de Millonarios en este 2026-l.

Barrida en Millonarios no para: atacante de 21 años no tendría lugar y busca equipo en Liga BetPlay

Atlético Nacional cayó frente a Águilas Doradas en Rionegro

Tradicional club del FPC cambia de sede y tendrá un estadio nunca antes utilizado en la Liga Colombiana

Nómina de Atlético Nacional para este primer semestre de 2026.

Dimayor notifica a Atlético Nacional y hay preocupación: volvería a jugar por Liga BetPlay hasta febrero

Atlético Nacional / Pablo Repetto, DT de Santa Fe.

A Repetto le mencionaron a Nacional tras la Superliga con Santa Fe y así reaccionó: “Veo injusticias como técnico”

Millonarios / Santa Fe celebra la Superliga.

Reconocido estadígrafo del fútbol colombiano expone razón por la que Santa Fe sería más grande que Millonarios

Nuevo apodo para Luis Díaz en Bayern Múnich. Tiene que ver con Michael Olise y surge después de las palabras de Robben.

Nuevo apodo para Luis Díaz en Bayern Múnich: tan solo días después de la polémica con Arjen Robben

NBA NY Knicks

Récord en la NBA: New York Knicks logran la victoria más abultada de su historia

Ultimátum de Miguel Borja a Cruz Azul ante la inquietud de la inscripción en México. Hay polémica.

Revelan drástico ultimátum de Miguel Borja a Cruz Azul: anticipan giro en su futuro y hay dudas

Hugo Rodallega con la Superliga / Momento exacto del remate.

El golazo de Rodallega desde la tribuna y con sonido ambiente: hinchas de Santa Fe enloquecieron con su obra maestra

Parte del plantel de Alianza Lima

Denuncia de supuesto abuso sexual en Alianza Lima: las identidades de los tres señalados

Noticias Destacadas