Reconocido estadígrafo del fútbol colombiano expone razón por la que Santa Fe sería más grande que Millonarios

Santa Fe celebra la quinta Superliga en su historia luego de arrasar a Junior de Barranquilla en la serie. Por pedido del mismo equipo barranquillero, la logística tuvo un cambio importante en la Dimayor y la localía se invirtió. La ida debió jugarse en El Campín para cerrar en el Metropolitano, pero la situación fue a la inversa por petición del ‘Tiburón’.

La serie llegó a Bogotá con un 1-1 en el marcador tras los goles de Hugo Rodallega y Teófilo Gutiérrez en Barranquilla. El Junior era el favorito al título de Superliga, por su condición de reciente campeón y las dudas que había en Santa Fe por el cambio de entrenador. Al final, ante más de 30 mil hinchas en El Campín, el León fue superior y lo superó con toda la autoridad posible.

Fue un 3-0 en el partido de vuelta, para dejar el 4-1 en el marcador final, con Hugo Rodallega como máxima figura, que además marcó uno de los mejores goles del año en el fútbol colombiano. Ewil Murillo abrió el marcador en El Campín y Nahuel Bustos colocó el tercero.

Hugo Rodallega con el trofeo de campeón de la Superliga Colombiana 2025.

Esta Superliga significa mucho para Santa Fe, pues es el máximo ganador de este trofeo con cinco títulos en cinco finales jugadas, sacando diferencia con Atlético Nacional, que se quedó con cuatro coronas. No solo eso, sino que el León avanza en el palmarés sumando todas las competencias con 20 gritos de campeón; queda a tres de Millonarios y saca más ventaja al América de Cali.

El dato que dejaría a Santa Fe por encima de Millonarios en la historia

La Superliga de Santa Fe hizo bulla en el fútbol colombiano y uno de los estadígrafos más reconocidos de Colombia, Álvaro Hincapié, con casi 45 mil seguidores en la red social X, hizo eco a un arrollador dato que muestra al club cardenal como el equipo más representativo de Bogotá en la última década.

En la lista de títulos oficiales de los equipos bogotanos en los últimos 50 años en competencias Dimayor y Conmebol (1976), Santa Fe supera a Millonarios por pequeño margen gracias a la Superliga.

Independiente Santa Fe, campeón de la Superliga BetPlay 2026.

Santa Fe suma 12 títulos ganados, sumando todas las competencias desde 1976, mientras que Millonarios se queda con 11. Dato suficiente para que @HINCAPIEDATOS lance la opinión.

Larry Vásquez alta el título de campeón de Liga con Millonarios en el 2023-I.

“Santa Fe es el equipo de Bogotá más representativo y con más figuraciones locales e internacionales en las últimas 5 décadas”, dice el estadígrafo en X.

Pantallazo X: @HINCAPIEDATOS

Actualmente, el debate en Colombia es si Santa Fe es más grande que el América de Cali y si ocupa el tercer puesto en la lista de los equipos grandes de Colombia. El dato de los últimos 50 años, que lo ubica por encima de Millonarios, alarga la discusión.