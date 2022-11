Video | “Somos unos arrogantes los argentinos”: influencer molesto por ‘silencio’ de hinchas en partido contra Arabia Saudita

En medio de los múltiples videos que circulan a través de las redes sociales en referencia a la derrota de la Selección de Argentina en la primera fecha del Mundial Qatar 2022, despierta especial curiosidad uno, publicado por un aficionado que denuncia que, además de los errores en la cancha, la hinchada también falló en el partido.

El hincha encargado de la publicación del referido video, es un hombre conocido en las redes sociales como @banananoscuenta, quien mostró a través de su cuenta de Instagram un clip que recoge varios momentos del encuentro, y su reacción tras la derrota de Argentina ante Arabia Saudí.

En un primer momento, dentro del estadio, y con la camiseta de su equipo puesta, el hincha intenta, además de alentar a su Selección, gritando reiteradamente ‘Argentina, Argentina’, también despertar el entusiasmo de otros de los presentes para alentar al equipo de Messi, consciente de que ello muchas veces juega un papel determinante en el ánimo de los jugadores en el terreno de juego.

“Absolutamente nadie, nadie está alentando… en el segundo tiempo nadie alentó”, sentencia el influenciador, quien también reveló que en el estadio fue reconocido por algunos de los asistentes que incluso le pidieron fotos.

Aunque en el video el joven muestra que algunas personas le siguieron la iniciativa de arengar al equipo desde las gradas, denuncia que el ánimo rápidamente se les esfumó volviendo a ‘reinar el silencio sepulcral’ con el que los hinchas vieron morir en su debut a la selección de Scaloni, la misma que llegó al Mundial como favorita.

En contraposición, el influencer advierte que la hinchada de los árabes, sí se comprometió con su equipo y no dejó de alentar “desde el primer minuto”, encontrando en ello un impulso adicional que en efecto catapultó a su Selección a la remontada y triunfo histórico.

“Somos unos arrogantes los argentinos, no los jugadores, la gente, nadie cantó, el segundo tiempo nadie hizo absolutamente nada, y los árabes estuvieron cantando y alentando a su equipo como nunca”, afirmó el hincha, quien atacó a sus compatriotas cuestionando por uno de los sobrenombres de la afición.

“¿Dónde está la hinchada que más alienta?”, lamentó el joven quien intentó motivar a los desmoralizados fanáticos de cara al próximo partido, advirtiendo que no solo desde las gradas, sino también desde las casas, es necesario que el equipo, comandado por Lionel Messi, uno de los catalogados mejores jugadores del mundo, pueda sentir el respaldo y la esperanza intacta de alzarse con la Copa.

“Voy a estar alentando el próximo partido como un hijo de …. y si ustedes están escuchando esto, alienten”, convocó el joven desde las afueras del estadio, señalando que lo vivido en el estadio, por parte de los hinchas desmoralizados, fue “una vergüenza”.

Sobre la actitud asumida por los hinchas, el influencer decidió ir más allá, advirtiendo que lo visto en las gradas es un espejo de la actitud de los argentinos en otros escenarios de su vida, especialmente frente a la situación del país.

“Es la misma diferencia que pasa en el país, todos tienen la energía baja, todos se quejan de todo, bueno así te va a ir, cero energía la nuestra, cero…”, haciendo un llamado a que también se busque en esos espacios el asumir una posición distinta, más activa.

En otro de los videos posteados a través de sus redes sociales, a propósito del partido, el usuario @banananoscuenta, se muestra cómo, desde las gradas intentó buscar motivar a otros hinchas, a quienes incluso irrespetó en medio de su estado de frustración cuestionando “¿para qué pagaron la entrada hijos de p…?”, como reacción al ya mencionado silencio y pasividad de la tribuna.

“Una lástima para todos aquellos argentinos que desde su casa sí alientan pero lamentablemente no tienen la plata para viajar”, sentenció el influencer a través de su publicación, a la que una mujer respondió lamentando la baja de moral que incluso llegó a sentirse en el mismo país, comentando que personas le cuestionaron por seguir llevando la camiseta puesta incluso tras el fin del partido; “yo estuve todo el día con la camiseta y me dijeron que me la sacara porque habíamos perdido, y yo dije que es cuando más se tiene que llevar puesta”, acuñó la seguidora.