Xabi Alonso no solo culpó a la lesión de Militao por la derrota, se fue con toda contra el árbitro: “Muy discutible”

El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, explicó que la lesión de Eder Militao y “las decisiones del árbitro” lastraron a su equipo este domingo, 7 de diciembre, en la derrota (0-2) contra el RC Celta en el Santiago Bernabéu, sin temer por su futuro porque solo fueron “tres puntos”.

A pesar de no obtener los mejores resultados, Xabi Alonso sigue con pie firme en Real Madrid. | Foto: NurPhoto via Getty Images

“Todos estamos enfadados, no era el partido que queríamos, no era el resultado que queríamos. Desde el inicio, esa lesión de Militao nos ha hecho daño, nos ha costado anímicamente recomponernos. Hemos ido ajustando cosas, pero no ha salido el partido que queríamos”, dijo en rueda de prensa, preguntado por la mala dinámica.

“Hay que intentar pasar página lo más rápido posible, son solo tres puntos, queda mucha liga. Lo mejor, que el miércoles tenemos el partido de Champions, del City, para reaccionar y quitarnos este mal sabor de boca. No era lo que esperábamos. El partido lo habíamos planteado para jugar con buen ritmo, apretando, y nos han faltado cosas”, añadió, lamentando la falta de intensidad.

Por otro lado, Alonso insistió en que la lesión de Militao a los 20 minutos la notó el equipo. “La lesión nos ha trastocado los planes, estamos sufriendo bastante con las lesiones, es otra muy importante que se añade, y nos ha costado reaccionar. Casi la mejor reacción ha sido cuando nos hemos quedado con uno menos. Desde el inicio, no ha salido como queríamos. Tenemos que enseñar otra cara el miércoles”, afirmó, mirando al próximo compromiso.

Xabi Alonso buscará pasar la derrota cuando a mitad de semana enfrente al Manchester City. | Foto: Getty Images

“Todos unidos, sabiendo que esto es fútbol, que queda mucho temporada, que podemos revertir la situación. Un partido malo se puede tener, pero hay que mirar hacia adelante”, añadió.

Además, el técnico vasco fue preguntado por si cree que el próximo partido se juega el puesto. “Nos jugamos tres puntos de Champions, en una competición en la que estamos en una buena situación. Queremos dar un buen nivel, jugar un buen partido, demostrar que podemos jugar mucho mejor que hoy”, afirmó.

Por otro lado, Alonso se mostró contrariado con actuación del colegiado Quintero González, quien expulsó a tres jugadores del Madrid. “Nos han desquiciado las decisiones del árbitro. La expulsión, no les cortaba el ritmo ni les advertía nada al Celta, estaba muy permisivo. No me ha gustado nada la actuación. Luego la tarjeta a Álvaro, no sé, muy discutible también, como con muchas ganas. Eso es lo que no me ha gustado, es lo que nos ha descontrolado un poco. El arbitraje hoy no me ha gustado”, dijo.

La lesión de Militao, a los 20 minutos, cambió los planes del técnico Xabi Alonso. | Foto: AFP