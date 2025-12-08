Suscribirse

Deportes

Xabi Alonso no solo culpó a la lesión de Militao por la derrota, se fue con toda contra el árbitro: “Muy discutible”

El Real Madrid perdió en su casa contra el Celta.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Camilo Eduardo Castro Cetina

Camilo Eduardo Castro Cetina

Editor en Semana

8 de diciembre de 2025, 11:45 a. m.
Xabi Alonso, técnico del Real Madrid
El español explotó contra el árbitro por la expulsión de 3 jugadores | Foto: AFP

El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, explicó que la lesión de Eder Militao y “las decisiones del árbitro” lastraron a su equipo este domingo, 7 de diciembre, en la derrota (0-2) contra el RC Celta en el Santiago Bernabéu, sin temer por su futuro porque solo fueron “tres puntos”.

Contexto: Jugador de Liga BetPlay tildó a Millonarios de “equipito” tras anunciar a Mateo García: arde polémica en el FPC
A pesar de no obtener los mejores resultados, Xabi Alonso sigue con pie firme en Real Madrid.
A pesar de no obtener los mejores resultados, Xabi Alonso sigue con pie firme en Real Madrid. | Foto: NurPhoto via Getty Images

“Todos estamos enfadados, no era el partido que queríamos, no era el resultado que queríamos. Desde el inicio, esa lesión de Militao nos ha hecho daño, nos ha costado anímicamente recomponernos. Hemos ido ajustando cosas, pero no ha salido el partido que queríamos”, dijo en rueda de prensa, preguntado por la mala dinámica.

“Hay que intentar pasar página lo más rápido posible, son solo tres puntos, queda mucha liga. Lo mejor, que el miércoles tenemos el partido de Champions, del City, para reaccionar y quitarnos este mal sabor de boca. No era lo que esperábamos. El partido lo habíamos planteado para jugar con buen ritmo, apretando, y nos han faltado cosas”, añadió, lamentando la falta de intensidad.

Por otro lado, Alonso insistió en que la lesión de Militao a los 20 minutos la notó el equipo. “La lesión nos ha trastocado los planes, estamos sufriendo bastante con las lesiones, es otra muy importante que se añade, y nos ha costado reaccionar. Casi la mejor reacción ha sido cuando nos hemos quedado con uno menos. Desde el inicio, no ha salido como queríamos. Tenemos que enseñar otra cara el miércoles”, afirmó, mirando al próximo compromiso.

Contexto: Bayern Múnich pierde a Luis Díaz: lista de partidos que no jugará y fecha de regreso que preocupa a Kompany
Xabi Alonso en el último partido de Real Madrid.
Xabi Alonso buscará pasar la derrota cuando a mitad de semana enfrente al Manchester City. | Foto: Getty Images

“Todos unidos, sabiendo que esto es fútbol, que queda mucho temporada, que podemos revertir la situación. Un partido malo se puede tener, pero hay que mirar hacia adelante”, añadió.

Además, el técnico vasco fue preguntado por si cree que el próximo partido se juega el puesto. “Nos jugamos tres puntos de Champions, en una competición en la que estamos en una buena situación. Queremos dar un buen nivel, jugar un buen partido, demostrar que podemos jugar mucho mejor que hoy”, afirmó.

Por otro lado, Alonso se mostró contrariado con actuación del colegiado Quintero González, quien expulsó a tres jugadores del Madrid. “Nos han desquiciado las decisiones del árbitro. La expulsión, no les cortaba el ritmo ni les advertía nada al Celta, estaba muy permisivo. No me ha gustado nada la actuación. Luego la tarjeta a Álvaro, no sé, muy discutible también, como con muchas ganas. Eso es lo que no me ha gustado, es lo que nos ha descontrolado un poco. El arbitraje hoy no me ha gustado”, dijo.

Contexto: Eliminación de Boca Juniors es mala noticia para Juan Fernando Quintero y River Plate: Conmebol lo oficializó
Eder Militao es atendido por el cuerpo médico del estadio.
La lesión de Militao, a los 20 minutos, cambió los planes del técnico Xabi Alonso. | Foto: AFP

“El momento duele, con la exigencia de lo que representamos y el orgullo, tenemos que mirar adelante. Todos asumimos la culpa. Ahora estamos en un momento que se nos están acumulando las lesiones. Te falta poder dar una continuidad. El equipo quiere competir, construir bases, estamos en el camino para ello. Sabemos que queríamos estar un poco más arriba, pero queda mucho recorrido”, añadió, explicando que cuenta con Dani Ceballos y que Franco Mastantuono está “recuperando la forma”.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Una nevada histórica transforma al Cocuy: la montaña despertó de blanco, tras 12 horas de precipitaciones

2. Colombia tiembla sin parar: van nueve movimientos sísmicos registrados este 8 de diciembre

3. “El sistema fue víctima de la doctora muerte, la doctora Carolina Corcho”: Vicky Dávila habla del debacle de la salud

4. Imágenes del incendio de un bus escolar en Nueva York con 15 estudiantes a bordo

5. Preso se vuela de la Picota en el Día de Velitas, así habría sido el ‘cambiazo’

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Real Madridxabi alonsoLaLiga

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.