Atención: Egan Bernal abandona la Vuelta a Cataluña por fuerte caída en la sexta etapa

😥 @Eganbernal abandona la #VoltaCatalunya102 després de patir una caiguda. Molta força Egan!



😥 @Eganbernal abandona la #VoltaCatalunya102 después de sufrir una caída. Mucha fuerza Egan!💪



😥 @Eganbernal (@INEOSGrenadiers) forced to abandon after a crash. Get Well soon Egan!💪 pic.twitter.com/1jwGIvWdpf