Daniel Martínez se hunde, Tejada reacciona en París-Niza: clasificación general tras la etapa 5

No fue el día que esperaba tener Daniel Felipe Martínez en la París-Niza, luego de haber estado durante la fracción anterior en la pelea por el primer lugar ante Jonas Vingegaard.

Durante el jueves en curso se creía que las piernas le darían al colombiano para seguir consistente en busca de la cima de la clasificación general, pero parece haberle pesado de más el esfuerzo que acarreaba desde la jornada 4.

Daniel Felipe Martínez y Harold Tejada durante una subida de la París-Niza 2026 Foto: Getty Images

Entre Cormoranche-sur-Saône y Colombier-le-Vieux había 206.3 km, con algunas subidas que no le vinieron bien al del Red Bull-BORA-hansgrohe. En lugar de reducir su diferencia negativa de segundos, la aumentó a minutos.

Quien sí pudo hacer una buena actuación en tierras galas fue Harold Tejada. Este, hasta ahora, se encontraba silencioso en la competencia, pero sacó su poderío en la fracción más reciente para terminar tercero del día.

Quien hace parte del XDS Astana Team quedó a 2:20 del ganador del día. Adicionalmente, pudo pegar un salto en la clasificación general en la que se trepó de la casilla 16 a la 11.

En los próximos días se avecinan etapas de alta montaña, sobre todo las del fin de semana, donde se espera la redención de las dos figuras de Colombia.

Vingegaard repitió

Imitando a su gran rival en el Tour Tadej Pogacar, el danés Jonas Vingegaard también sabe ganar en solitario, como hizo este jueves en la quinta etapa de la París-Niza, carrera que dejó prácticamente sentenciada.

El danés, gran favorito a la victoria final tras la caída y posterior abandono del español Juan Ayuso el miércoles, se marchó en solitario en la subida al puerto de Saint-Jean-de-Muzols, cuando aún quedaban más de 20 km para la meta.

Hasta aquí.

Jonas quiere marcarse un solo.



🧨 La ofensiva de Vingegaard a 20 kilómetros para línea de meta.#ParisNice pic.twitter.com/S5W4lcVI00 — Eurosport.es (@Eurosport_ES) March 12, 2026

El doble ganador del Tour fue ampliando diferencias con respecto a sus seguidores hasta cruzar la meta en Colombier-le-Vieux con una ventaja de dos minutos y dos segundos sobre el francés Valentin Paret-Peintre.

Un primer grupo de ocho perseguidores, entre ellos los colombianos Daniel Martínez y Harold Tejada y los españoles Marc Soler y Ion Izagirre, entró a 2:20 del ganador.

A tres días del final de la carrera en Niza, Vingegaard aventaja en la general a Daniel Martínez en 3:22, por lo que el danés tiene la victoria asegurada, salvo accidente o improbable desfallecimiento.

Etapa 5

1. Jonas Vingegaard (DEN/Visma-Lease a Bike) - 4:29:01

2. Valentin Paret-Peintre (FRA/Soudal-Quick Step) a 2:02

3. Harold Tejada (COL/XDS-Astana) a 2:20

4. Lenny Martinez (FRA/Bahrain-Victorious) a 2:20

5. Ion Izagirre (ESP/Cofidis) a 2:20

6. Daniel Felipe Martínez (COL/Red Bull-Bora) a 2:20

7. Marc Soler (ESP/UAE Emirates-XRG) a 2:22

8. Alex Baudin (FRA/EF Education-EasyPost) 2:23

9. Oscar Onley (GBR/Ineos Grenadiers) a 2:36

Clasificación general París-Niza 2026:

1. Jonas Vingegaard (DEN/Visma-Lease a Bike) - 17:22:06

2. Daniel Felipe Martínez (COL/Red Bull-Bora) a 3:22

3. Georg Steinhauser (GER/EF Education-EasyPost) a 5:50

4. Kévin Vauquelin (FRA/Ineos Grenadiers) a 6:09

5. Lenny Martinez (FRA/Bahrain-Victorious) a 7:37

6. Marc Soler (ESP/UAE Emirates-XRG) a 8:15

7. Ion Izagirre (ESP/Cofidis) a 9:02

8. Mathys Rondel (FRA/Tudor Pro Cycling) a 10:06

9. Alex Baudin (FRA/EF Education-EasyPost) a 10:16

10. Oscar Onley (GBR/Ineos Grenadiers) a 11:23