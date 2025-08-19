Suscribirse

Primer colombiano confirmado para Vuelta a España: su equipo no aguantó más el anuncio oficial

Fue catalogado por su propia escuadra como uno de los “veteranos” que buscará protagonismo en la tercera grande del 2025.

19 de agosto de 2025, 5:29 p. m.
Esteban Chaves llevará la bandera de Colombia en La Vuelta
Esteban Chaves llevará la bandera de Colombia en La Vuelta | Foto: Getty Images

Esteban Chaves se convirtió en el primer colombiano en ser confirmado para la Vuelta a España 2025, la cual inicia el 23 de agosto e irá hasta el próximo 14 de septiembre.

Será la tercera grande del año, en la que también se espera la presencia de Egan Bernal (Ineos Grenadiers), entre otros cafeteros.

El anuncio de la inclusión del bogotano en el plantel del EF Education-EasyPost cayó en la mañana de este martes, 19 de agosto.

Esteban Chaves corrió la Vuelta a Burgos como preparación a la tercera grande del 2025
Esteban Chaves corrió la Vuelta a Burgos como preparación a la tercera grande del 2025 | Foto: Getty Images

“El último Grand Tour de 2025 ya está aquí. Nuestras ambiciones están definidas y el equipo está listo para asumirlas La Vuelta”, dijeron los norteamericanos.

Después de eso desglosaron uno por uno, los nombres que completarán el plantel de ocho ciclistas.

“Archie Ryan, Markel Beloki, Lukas Nerurkar y Jardi van der Lee debutarán en una gran vuelta este sábado en la salida de la Vuelta a Turín”, dijeron de los más jóvenes.

Sobre el colombiano, para estos ya hace parte de los ‘veteranos’, pues no es la primera vez que enfrente La Vuelta.

Contexto: Egan Bernal baja de la nube al país para la Vuelta a España; fue realista y dijo a qué va

“Los veteranos Esteban Chaves y James Shaw serán sus guías mientras afrontan los retos de su primera carrera de tres semanas, junto con Madis Mihkels y Sean Quinn”, completan de la lista elegida.

Este anuncio llega horas después de que Richard Carapaz se bajase de la ronda española. Dicho ecuatoriano era la apuesta por el liderato, pero molestias físicas le impidieron ir a la última grande del 2025.

Carapaz dice adiós a La Vuelta

En su cuenta de Instagram, el ciclista compartió el anuncio que altera la carrera que está próxima a comenzar en Italia.

Para Carapaz, se prolonga un padecimiento que este año ya le impidió estar en dos competencias en las que, sin duda, habría sido protagonista.

El ciclista sudamericano del EF Education arrebata la preciada prensa al esloveno Tadej Pogacar por la suma de mejores puestos.
Richard Carapaz solo corrió el Giro de Italia en 2025. | Foto: AP

“Llevo varias semanas tratándome de recuperar de una gastroenteritis amebiana, que ya me obligó a perderme el Tour de Francia”, expresó sobre el problema que lo aqueja.

Aunque contaba con el deseo de los aficionados por verlo en acción, decidió priorizar su salud, incluso a costa de renunciar a parte del calendario planeado.

“Sé que muchos esperaban verme en esas carreras, pero mi prioridad ahora es recuperarme bien para volver más fuerte que nunca”, concluyó.

Se van cayendo los favoritos

Con el paso de los días aumenta el número de nombres importantes que se han bajado de la Vuelta a España 2025.

Durante el pasado fin de semana, la noticia de la ausencia en la competencia que está próxima a empezar, la dio el Movistar Team.

Nairo Quintana define su participación en Vuelta a España
Nairo Quintana define su participación en Vuelta a España | Foto: Getty Images

A través de su director, Eusebio Unzué, estos dieron a conocer que Nairo Quintana se quedaba por fuera de la plantilla, al igual que Fernando Gaviria.

En el caso del boyacense, este no logró tener una recuperación satisfactoria luego de su caída en la Vuelta a Burgos.

Para el nacido en La Ceja, lo que argumentaron desde los telefónicos es que no la favorecía el trazado que estaba previsto.

Contexto: Nairo Quintana revela impresionante imagen de la herida que lo hizo retirar de la Vuelta a Burgos

“No hay muchas llegadas claras al sprint, es una Vuelta con mucha montaña”, terminó Unzué.

Así pues, aún se mantiene viva la ilusión de que la lista no baje más en cuanto a colombianos y favoritos.

Sergio Higuita (Astana) y Harold Tejada (Astana), Daniel Felipe Martínez (Bora-Hansgrohe) y Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) son otros que se espera estén como Esteban Chaves.

