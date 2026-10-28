Criptoactivos en Colombia: el mercado crece, pero la regulación sigue pendiente

Colombia registró US$29.100 millones en actividad con criptoactivos entre julio de 2025 y junio de 2026 y se consolidó como el quinto mercado de América Latina. Sin embargo, el país continúa sin una ley integral para regular este sector, una brecha que preocupa a la industria y que Colombia Fintech busca cerrar con una agenda de seis propuestas.

Sector ‘fintech’ apoya limitar uso del efectivo en transacciones de alto valor para combatir lavado de dinero

El gremio presentó este 28 de octubre su primer informe sobre criptoactivos, stablecoins y tecnología blockchain, en el que advierte que el mercado nacional creció el 13,8 % en el periodo analizado, por encima del 9,8 % de América Latina.

“Estamos viendo que hay más casos de uso, que hay personas requiriendo este tipo de servicios, que el mercado sigue creciendo”, afirmó Gabriel Santos, presidente ejecutivo de Colombia Fintech, en entrevista con SEMANA.

El informe señala que la adopción responde principalmente a necesidades prácticas. El 48 % de las compras en los exchanges colombianos corresponde a stablecoins, utilizadas para acceder al dólar, realizar pagos y enviar dinero desde y hacia el exterior.

Santos destacó especialmente las oportunidades en el mercado de remesas. Colombia recibe alrededor de US$13.000 millones anuales por este concepto, según sus declaraciones; además, las monedas estables podrían contribuir a reducir los costos de intermediación. Mientras los canales tradicionales cobran entre el 5 % y el 7 % del monto enviado, las operaciones mediante infraestructura basada en criptoactivos pueden costar menos del 2 %, de acuerdo con el informe.

Colombia registró US$29.100 millones en actividad con criptoactivos entre julio de 2025 y junio de 2026. Foto: RapiCredit

La regulación pendiente

El proyecto de ley 510 de 2025, que buscaba regular a los proveedores de servicios de activos virtuales, fue archivado en 2026 sin superar el segundo debate. Entretanto, desde este año los proveedores deben reportar sus operaciones a la Dian bajo el estándar de intercambio de información de la OCDE, aunque el país todavía carece de un marco integral para esta actividad.

Frente a este panorama, Santos pidió al próximo gobierno impulsar una iniciativa que establezca reglas claras para el sector. “Yo le pediría que nos acompañen promoviendo un proyecto de ley que permita generar una supervisión clara, que permita generar un relacionamiento transparente con el sector financiero tradicional, que promueva la innovación y la competencia entre los jugadores tradicionales y los nuevos y que permita proteger a los usuarios”, señaló.

El sector fintech hace un llamado urgente al Gobierno De La Espriella: piden 4 medidas y buscan cambios en Bre-B

Colombia Fintech propone, entre otras medidas, crear un marco regulatorio para los proveedores de servicios de activos virtuales, establecer un registro público de estas empresas, actualizar el régimen cambiario y desarrollar reglas para la tokenización de activos del mundo real.

Para Santos, el país también tiene oportunidades de ampliar la adopción empresarial. “Si nosotros promovemos un proyecto de ley que cumpla con esas funciones, vamos a ver el mercado de cripto crecer, pero sobre todo vamos a ver un Estado con una buena forma para sacar a los malos jugadores y promover a los jugadores modernos y promover la inversión y la innovación en Colombia”, concluyó.