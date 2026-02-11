Mujeres

Colombia aún enfrenta desigualdad en empleos de ciencia y tecnología

Empresas y universidades impulsan programas para cerrar la brecha en sectores clave para la competitividad del país.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Economía
11 de febrero de 2026, 4:49 p. m.
Reducir la desigualdad en STEM es clave para la competitividad del país.
Reducir la desigualdad en STEM es clave para la competitividad del país. Foto: ITAÚ

Aunque cada vez más mujeres acceden a carreras en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM), su presencia en el mercado laboral sigue siendo limitada.

En Colombia, apenas 3 de cada 10 empleos en estas áreas están ocupados por mujeres, una brecha que persiste pese al aumento en la formación académica femenina.

El desbalance no es exclusivo del país. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), solo el 28% de los empleos globales en ciencia e ingeniería están en manos de mujeres, a pesar de que en América Latina 4 de cada 10 graduados en áreas STEM son mujeres.

Presencia, voz y coherencia: los activos invisibles que hoy definen el impacto de las mujeres líderes

Esto evidencia una desconexión entre acceso a educación y oportunidades reales de inserción y crecimiento profesional.

Cápsulas

Ottobock inicia operaciones como IPS en Colombia para fortalecer la rehabilitación física

Cápsulas

Colombiana recibe distinción internacional en derecho laboral

Cápsulas

Energía y competitividad: el consumo eléctrico gana peso en la estrategia empresarial en Colombia

Cápsulas

Air-e Intervenida reporta avances en autogeneración de energía y granjas solares en el Caribe colombiano

Cápsulas

Invest in Bogotá refuerza su estrategia de inversión con nuevo liderazgo

Cápsulas

Japón fortalece su apuesta por el café colombiano con nuevas generaciones de compradores

Cápsulas

‘Live shopping’ gana terreno en Colombia como estrategia de comercio electrónico; el caso de Stradabrand

Opinión

La estrecha ventana de la IA para reactivar la productividad en América Latina

Macroeconomía

La desigualdad vuelve al centro del debate: Colombia entre los países con mayor concentración de riqueza

Cápsulas

CAF destina 3.175 millones de dólares para infraestructura en Latinoamérica

En Colombia, cifras del Ministerio de Educación muestran que las mujeres representaron el 31 % de las matrículas en primer semestre de carreras STEM, mientras que su participación laboral en actividades tecnológicas ronda el 31,5 %. La brecha no solo está en el ingreso, sino también en la permanencia y el acceso a posiciones de liderazgo.

Isabela Fernandes, gerente de Comunicaciones y Sostenibilidad de Itaú Colombia afirmó que “Las mujeres ya están liderando procesos clave de transformación tecnológica, pero aún enfrentan barreras de visibilidad y desarrollo profesional”.

Dos mujeres serán las líderes de la Corte Constitucional: se trata de la nueva presidenta y vicepresidenta

Frente a este panorama, el sector empresarial empieza a asumir un rol más activo. Itaú Colombia, informó que el 40% de sus cargos STEM están ocupados por mujeres y anunció un programa interno de formación para más de 200 colaboradoras en roles tecnológicos, además de un voluntariado que acompaña a 96 estudiantes de ingeniería.

El desafío, sin embargo, es estructural. Reducir la brecha de género en ciencia y tecnología no solo es una apuesta por la equidad, sino una condición clave para fortalecer la innovación y la competitividad del país.

Más de Cápsulas

.

Colombia aún enfrenta desigualdad en empleos de ciencia y tecnología

Ottobock, líder en rehabilitación protésica en Colombia

Ottobock inicia operaciones como IPS en Colombia para fortalecer la rehabilitación física

.

Colombiana recibe distinción internacional en derecho laboral

Getty Creativo

Energía y competitividad: el consumo eléctrico gana peso en la estrategia empresarial en Colombia

Air-e Intervenida

Air-e Intervenida reporta avances en autogeneración de energía y granjas solares en el Caribe colombiano

.

Invest in Bogotá refuerza su estrategia de inversión con nuevo liderazgo

.

Japón fortalece su apuesta por el café colombiano con nuevas generaciones de compradores

Stradabrand y el 'live shopping'

‘Live shopping’ gana terreno en Colombia como estrategia de comercio electrónico; el caso de Stradabrand

El modelo circular del sector de las fajas

Economía circular aporta 1,53 % del PIB y se extiende al sector de las fajas: “No compromete la calidad del producto final”

Bangk surge en medio del aumento de la insolvencia personal en Colombia

Fintech colombiana busca aliviar el costo de los créditos en medio del aumento de la insolvencia personal

Noticias Destacadas