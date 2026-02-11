Colombia aún enfrenta desigualdad en empleos de ciencia y tecnología

Aunque cada vez más mujeres acceden a carreras en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM), su presencia en el mercado laboral sigue siendo limitada.

En Colombia, apenas 3 de cada 10 empleos en estas áreas están ocupados por mujeres, una brecha que persiste pese al aumento en la formación académica femenina.

El desbalance no es exclusivo del país. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), solo el 28% de los empleos globales en ciencia e ingeniería están en manos de mujeres, a pesar de que en América Latina 4 de cada 10 graduados en áreas STEM son mujeres.

Esto evidencia una desconexión entre acceso a educación y oportunidades reales de inserción y crecimiento profesional.

En Colombia, cifras del Ministerio de Educación muestran que las mujeres representaron el 31 % de las matrículas en primer semestre de carreras STEM, mientras que su participación laboral en actividades tecnológicas ronda el 31,5 %. La brecha no solo está en el ingreso, sino también en la permanencia y el acceso a posiciones de liderazgo.

Isabela Fernandes, gerente de Comunicaciones y Sostenibilidad de Itaú Colombia afirmó que “Las mujeres ya están liderando procesos clave de transformación tecnológica, pero aún enfrentan barreras de visibilidad y desarrollo profesional”.

Frente a este panorama, el sector empresarial empieza a asumir un rol más activo. Itaú Colombia, informó que el 40% de sus cargos STEM están ocupados por mujeres y anunció un programa interno de formación para más de 200 colaboradoras en roles tecnológicos, además de un voluntariado que acompaña a 96 estudiantes de ingeniería.

El desafío, sin embargo, es estructural. Reducir la brecha de género en ciencia y tecnología no solo es una apuesta por la equidad, sino una condición clave para fortalecer la innovación y la competitividad del país.