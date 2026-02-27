La atención médica domiciliaria se fortalece en tres ciudades con la expansión de Emi Falck

La integración de los servicios de emi Falck en Bucaramanga, Cúcuta y Santa Marta marca un nuevo paso en la reorganización de la atención médica prehospitalaria y domiciliaria en regiones clave del país.

La compañía consolidó su operación en estas ciudades tras la adquisición de AME y Sami, una decisión que busca fortalecer la capacidad de respuesta ante la creciente demanda de servicios de salud fuera del entorno hospitalario.

Con esta integración, la red de emi Falck amplía su alcance nacional, que hoy atiende a cerca de un millón de afiliados en Colombia y realiza más de 2,1 millones de servicios médicos al año.

En las tres ciudades donde se concentró esta operación, el impacto directo alcanza a 46.000 afiliados, quienes ahora cuentan con una estructura operativa reforzada y acceso a una red de atención de mayor escala.

Según explicó Gorka Vigara, CEO de emi Falck Colombia, la consolidación responde a una apuesta de largo plazo por el fortalecimiento del sistema regional de salud, con inversiones en infraestructura, tecnología y talento humano orientadas a mejorar la oportunidad y continuidad de la atención.

Actualmente, la operación cuenta con un equipo de 4.000 profesionales de la salud y administrativos, entre médicos generales, especialistas, personal de enfermería y equipos prehospitalarios, que realizan en promedio 150.000 atenciones mensuales entre urgencias, consultas domiciliarias y servicios virtuales.

En el frente logístico, la integración permite a las ciudades acceder a una flota nacional de más de 360 vehículos de consulta médica y 100 ambulancias propias, de las cuales cerca de 50 unidades están asignadas directamente a Bucaramanga, Cúcuta y Santa Marta.