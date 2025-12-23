ECONOMÍA

2026 será el ‘reality check’ de la IA en Colombia: más supervisión, más explicabilidad y decisiones que siguen en manos humanas

Por: SAS Colombia.

Redacción Economía
23 de diciembre de 2025, 9:34 p. m.
Explicabilidad, trazabilidad y gobernanza no serán trámites burocráticos, sino el nuevo estándar para una IA que entregue resultados.
Colombia está entrando en un punto de inflexión en materia de inteligencia artificial. Mientras empresas y entidades públicas aceleran la adopción de modelos automatizados, el país se prepara para un marco regulatorio que exigirá algo fundamental: cualquier sistema que influya en decisiones sobre personas deberá ser explicable, auditable y verificable. Es un giro que coincide con una tendencia global clara: 2026 será el año en que la IA deberá rendir cuentas, demostrar resultados reales y operar bajo estándares estrictos de responsabilidad.

Durante años, muchos modelos han funcionado como cajas cerradas: entregan respuestas sin que los usuarios puedan entender cómo llegaron a ellas. Este tipo de opacidad es cada vez menos aceptable, sobre todo en sectores donde una decisión automatizada puede transformar la vida de una persona: negar un crédito, activar una alerta de fraude, recomendar un tratamiento o priorizar un subsidio. Por eso la supervisión humana volverá a ser el centro de la discusión. La IA podrá asistir, automatizar y acelerar procesos, pero no reemplazar el juicio de quienes deben asumir la responsabilidad final de cada decisión.

Los debates actuales reflejan esta urgencia. El Ministerio TIC, Planeación Nacional y entidades de supervisión trabajan en estándares que fortalezcan la trazabilidad y la transparencia, mientras sectores como el financiero ya reciben lineamientos para garantizar modelos auditables. Colombia se alinea así con las predicciones globales que anticipan un 2026 marcado por el escrutinio: después del entusiasmo inicial, viene el momento de verificar qué funciona, cuánto aporta y en qué condiciones debe operar. Las organizaciones deberán demostrar ROI, gobernanza e impacto real, dejando atrás implementaciones superficiales o poco responsables.

En esta transición, la ética deja de ser un concepto abstracto y se convierte en una guía operacional. La IA no es neutral: refleja los sesgos de los datos y las decisiones de quienes la diseñan. Ignorar este hecho puede derivar en discriminación, invasión de la privacidad o pérdida de confianza pública. Por ello, integrar principios de equidad, transparencia y protección de derechos a lo largo del ciclo de vida de un modelo ya no será opcional, sino una obligación técnica, normativa y reputacional.

Además, una reflexión reciente de especialistas de SAS advierte un riesgo poco discutido: la dependencia excesiva. A medida que más organizaciones delegan tareas a modelos avanzados, existe la posibilidad de que los equipos humanos reduzcan su confianza en su propio criterio. Lejos de buscar eso, la IA debe diseñarse para empoderar a las personas, no para sustituir su capacidad analítica. Una IA verdaderamente confiable es aquella que complementa el pensamiento crítico, lo amplifica y lo fortalece.

Por eso, el ‘reality check’ que vivirá la IA en 2026 no será solo tecnológico; será cultural. Las organizaciones deberán preguntarse no solo qué puede hacer la IA, sino qué deben seguir haciendo los humanos: supervisar, interpretar, cuestionar y tomar decisiones con responsabilidad. La regulación que viene no pretende frenar la innovación, sino asegurar que esta ocurra bajo condiciones que generen valor sostenido, confianza y resguardo de derechos.

Este será el tema central que abordaremos en nuestro evento Predicciones de SAS: la gran realidad de la IA en 2026, el próximo 29 de enero. Únase a líderes y expertos para descubrir cómo la IA transformará negocios y sociedades, y qué estrategias marcarán la diferencia en esta nueva era en la que Colombia tiene la oportunidad de liderar este cambio.

Explicabilidad, trazabilidad y gobernanza no serán trámites burocráticos, sino el nuevo estándar para una IA que entregue resultados, minimice riesgos y mantenga al ser humano en el lugar correcto: en el centro del proceso de decisión. Aprovechar todo el potencial de estas tecnologías dependerá de eso. De lo contrario, la IA no solo quedará corta en sus promesas, sino que erosionará aquello que las organizaciones no pueden permitirse perder: la confianza.

