Avianca anuncia vuelos adicionales para sus usuarios en el marco del Festival de la Leyenda Vallenata

Avianca, una de las principales aerolíneas del país, anunció nuevas medidas con el objetivo de brindar mayores opciones para los viajeros que busquen asistir al Festival de la Leyenda Vallenata.

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Para la edición 2026 del Festival de la Leyenda Vallenata, Avianca incrementará su capacidad con vuelos adicionales y una oferta que supera los 10.500 asientos en 60 vuelos entre el 27 de abril y el 3 de mayo de 2026.

Festival de la Leyenda Vallenata contará con mayor número de vuelos por parte de Avianca. Foto: Getty Images/iStockphoto

“Con nuestra iniciativa A Valledupar en festival y durante todo el año reforzamos el compromiso de Avianca con una de las celebraciones culturales más importantes de nuestro país. Con más de 10.500 sillas en 60 vuelos disponibles conectaremos a viajeros de todos los rincones de Colombia y el mundo para que puedan disfrutar de todo lo que ofrece la ciudad” dijo María Carolina Cortés, vicepresidente de Comunicación Corporativa y Reputación.

Las personas interesadas podrán encontrar todos los detalles de los vuelos por medio de los canales de atención de la empresa y por medio de su portal web. Hay que destacar que se contará con cuatro vuelos adicionales programados para los días 29 de abril y 3 de mayo, fechas de mayor afluencia de público.

“Nuestra presencia en Valledupar desde hace más de 80 años no es casualidad, sino el reflejo de una convicción profunda. Nuestro compromiso es ser el puente que une el talento de nuestras regiones con el resto del mundo, y en el caso de la capital del Cesar lo hacemos a través de 56 vuelos semanales que representan oportunidades reales para los territorios”. afirmó Felipe Gómez, Vicepresidente de Asuntos Públicos y Sostenibilidad de Avianca.

Felipe Gómez, Vicepresidente de Asuntos Públicos y Sostenibilidad de Avianca. Foto: helen ramírez-semana

Por otra parte, Avianca señaló que a lo largo de su historia ha buscado fortalecer la presencia de la marca en la región y el país, destacando cifras como las del año 2024, en el cual se logró movilizar a más de 450 mil pasajeros hacia esta región de la nación.

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Durante 2025, la cifra se sostuvo movilizando a más de 425 mil, manteniendo una tendencia que continúa en lo corrido del año con más de 78 mil viajeros transportados entre enero y febrero.

Actualmente, la oferta de la compañía incluye 28 frecuencias semanales en la ruta directa Bogotá- Valledupar, lo que representa 56 vuelos semanales para el beneficio de la conectividad regional.