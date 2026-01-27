Tecnología

Startup colombiana levanta US$4 millones y acelera su expansión en la región

La inversión combina capital y deuda, con participación de fondos de impacto y entidades financieras.

Redacción Economía
27 de enero de 2026, 10:05 p. m.
El modelo de tecnología reacondicionada gana espacio en América Latina.
El modelo de tecnología reacondicionada gana espacio en América Latina. Foto: Getty Images

El mercado de tecnología reacondicionada comienza a ganar peso en América Latina, impulsado por el aumento en el precio de los dispositivos nuevos, la brecha de acceso digital y una mayor conciencia ambiental.

En ese contexto, la startup Refurbi, fundada en Colombia, anunció el cierre de una ronda adicional de inversión por 4 millones de dólares, entre capital y deuda, con el objetivo de consolidar su operación y avanzar en su expansión regional.

La inversión fue liderada por el fondo Latin Leap y contó con la participación de inversionistas de impacto y financieros como PSM Impact Ventures, Epic Angels, así como entidades multilaterales y bancarias, entre ellas el Banco Interamericano de Desarrollo (IDB) y Banco Itaú.

Los recursos se destinarán a fortalecer la escala operativa y preparar el ingreso de la compañía al mercado mexicano, uno de los más relevantes de la región.

Refurbi opera bajo un modelo de economía circular enfocado en el reacondicionamiento de dispositivos electrónicos, principalmente teléfonos móviles.

La compañía desarrolló un ecosistema que integra marketplace, programas de trade-in, software propio, financiación y seguros, con una propuesta centrada en la confianza del usuario, que incluye 14 meses de garantía y 30 días de devolución.

Tras validar su modelo en Colombia, la empresa alcanzó rentabilidad en 2024, un hito poco común para startups en etapa temprana. A la fecha, ha atendido a más de 80.000 usuarios y participa en cerca del 0,5 % del mercado de teléfonos móviles del país, consolidándose como uno de los principales actores del segmento de tecnología reacondicionada.

Científicos encontraron a la “medusa fantasma gigante” que estaba oculta desde 1910 por falta de tecnología adecuada

“Esta ronda nos permite consolidar lo que ya funciona y llevar nuestro modelo a una nueva escala”, señaló Sebastián Jiménez, CEO y fundador de Refurbi, al explicar que el foco estará en profundizar la eficiencia operativa y ampliar la tecnología desarrollada internamente.

Con esta nueva etapa, la compañía avanza hacia su meta de alcanzar US$100 millones en ingresos para 2030, en un momento en el que el reacondicionamiento deja de ser un nicho para convertirse en una alternativa estructural para la inclusión digital y la sostenibilidad en la región.

