Venta de vehículos nuevos en marzo de 2023 cayó más del 17 %, en comparación con el mismo mes de 2022

Se estima que en Colombia se comercializarán 209.000 unidades de vehículos nuevos para finales del año 2023. Durante marzo, las marcas líderes en el mercado fueron Renault, con 2.768 unidades, seguida por Toyota, con 2.407; Chevrolet, con 2.205; Kia, con 1.326; y Mazda, con 1.266 unidades.

En cuanto a las matrículas de vehículos nuevos a nivel nacional en el último mes, las ciudades con mayor cantidad fueron Bogotá, con 3.216 matrículas; Funza, con 1.845; Medellín, con 1.143; Cali, con 1.074; y Villa del Rosario, con 1.072.

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En esta línea, según los datos proporcionados por el Registro Único Nacional de Tránsito (Runt), durante el mes de marzo de 2023 se registraron 17.270 vehículos nuevos, lo que representa una disminución del 17.2 % en comparación con marzo de 2022.

Primera Página reseñó que, durante los tres primeros meses del año, se han registrado un total de 46.962 vehículos nuevos, lo que representa una disminución del 18.3 % en comparación con el mismo período de 2022.

Los precios de estos medios de transporte están por las nubes. Foto: Getty Images/iStockphoto

A pesar de la disminución en el mercado, en marzo las marcas con mejor desempeño fueron Mazda, Toyota y Foton, registrando variaciones positivas del 47.7 %, 17.5 % y 17.3 %, respectivamente.

En cuanto a los segmentos, las Pick Up tuvieron la mejor dinámica con una variación del 65.6 %, seguidas de las van con un 29.3 % y los vehículos comerciales para pasajeros con un 15.4 %.

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En el año 2023, los vehículos utilitarios siguen siendo los más populares entre los consumidores, superando a los automóviles. Además, los vehículos de transporte de carga con un peso inferior a 10.5T mantienen un buen desempeño en el mercado.

“Las altas tasas de créditos de consumo, la inflación y el dólar alto han deteriorado los índices de confianza del consumidor, por lo que al cierre del tercer mes del año, las matrículas de vehículos continuaron desacelerándose. Descontando a marzo de 2020 cuando inició la pandemia, este año registramos la cifra más baja de matrículas nuevas desde 2009. Los análisis de estacionalidad proyectan un cierre con 209 mil unidades”, manifestó Oliverio García, presidente de Andemos.

venta carro auto Foto: Getty Images/Image Source

Es oportuno resaltar que BMW lideró el segmento de marcas premium con 294 unidades vendidas y una variación del 13.5 %. En segundo lugar, se encuentra Mercedes Benz con 230 unidades vendidas (-0.4 %), y en tercer lugar está Audi con 168 unidades vendidas (-63.1 %).

También, en lo que va del año 2023, las tecnologías híbridas siguen siendo muy populares en el mercado. En términos de tecnologías específicas, los vehículos híbridos eléctricos (Hev) registraron 1.930 unidades nuevas (17.7 %), los vehículos eléctricos (Bev) marcaron 317 unidades nuevas (-17.7 %) y los híbridos enchufables (Phev) tuvieron 233 unidades nuevas (11.3 %).

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En los vehículos totalmente eléctricos (Bev), se registró un gran desempeño en los segmentos de autos y utilitarios, y la disminución en las ventas se debió a que no hubo entregas de buses eléctricos en lo que va del año.

Automóviles eléctricos

Un informe del Registro Único Nacional de Tránsito (Runt) indica que en 2022 en Colombia existían 18 millones de vehículos, de los cuales más de 8.200 son eléctricos y aunque no es una cifra menor, sí muestra que el país avanza a paso más lento que otras regiones. Tan solo en España, país que posee un número de habitantes similar a Colombia, se vendieron 36.452 carros eléctricos el año pasado, mientras que en toda Europa existen 1,57 millones de unidades.

Carros eléctricos. Foto: AFP

En medio de la lucha contra el cambio climático, estas cifras llevaron a la Unión Europea a determinar que a partir de 2035 en su territorio quedará prohibida la venta de vehículos a gasolina y a diésel. No obstante, tuvieron que generar algunas medidas excepcionales para ciertas marcas que se declararon en contra del proceso, como Ferrari, por lo que solo se permitirán ventas de vehículos no eléctricos a aquellas compañías que produzcan menos de 10.000 unidades al año o que utilicen combustibles neutros.