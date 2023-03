Bolsa de Valores de Colombia y Ecopetrol se mantuvieron dispares este martes tras los anuncios del presidente de la Fed

La Bolsa de Valores de Colombia (BVC) y Ecopetrol sucumbieron ante la volatilidad desatada este martes -7 de noviembre- tras los anuncios del presidente de la Fed (Reserva Federal o banco central estadounidense), Jerome Powell, quien aseguró que la lucha contra la inflación se mantendrá y que no descarta nuevas alzas drásticas en las tasas de interés para los próximos meses, y ensombreció el panorama económico de los próximos meses, porque nuevamente vuelve a reinar la incertidumbre entre los inversionistas.

De acuerdo con los reportes de cierre para esta jornada, el índice MSCI Colcap acabó en 1.236,75 unidades, creciendo apenas un 0,09 % respecto a las 1.235 que marcaron la referencia a lo largo del día. Esta fue una sesión de altas y bajas muy pronunciadas en las que esta referencia alcanzó máximos de 1.241 unidades, pero también cayó a mínimos 1.232; gracias a la inestabilidad registrada en las diferentes operaciones.

Con este resultado se mantiene por ahora el buen paso que esta referencia, una de las más importantes del país, trae desde hace varios días y que, por ejemplo, llevó al Colcap a cerrar en 1.235,67 unidades el pasado lunes, creciendo de esta forma un 1,74 % respecto a las 1.214 que marcaron la referencia en ese momento. A diferencia de hoy, en ese entonces este indicador, uno de los más importantes para medir lo que pasa en la BVC, se ubicó en terreno positivo y poco a poco se fue trepando hasta los niveles ya mencionados.

La noticia del día corrió por cuenta de la principal tasa directriz de la Reserva Federal estadounidense, que sube desde hace un año para tratar de contener la inflación y podría seguir aumentando más allá de 5,1 %, el tope esperado hasta ahora, según advirtió el presidente del banco central, Jerome Powell.

La Fed actualizará sus previsiones económicas el 21 y 22 de marzo, durante su próxima reunión de política monetaria. Luego de varias fuertes subidas de tasas, la Fed comenzó a moderar las alzas que igualmente continuaron, en busca de enfriar la economía bajando el consumo y la inversión al encarecer el crédito.

Así las cosas, revisando los otros tres grandes indicadores de la bolsa colombiana, se observa un panorama mayoritariamente positivo, aunque de ligeros repuntes, en el que el Coleqty progresó un 0,37 % a 835 unidades y el COLIR se disparó un 0,33 % a 782,40 unidades; mientras que el COLSC hizo lo propio y fue el de mejor desempeño con una escalada de 0,85 % que lo impulsó hasta las 866,78 unidades. Los mercados de renta fija, por su parte, cayeron en su mayoría y vivieron una de sus peores sesiones del año.

La fortaleza del mercado del empleo, el gasto de los consumidores, la producción industrial y los datos de inflación de enero dieron cuenta de una reversión parcial de tendencia, probablemente debido a un clima excepcionalmente benévolo en enero para Estados Unidos, lo que llevó a Jerome Powell a plantear un escenario de nuevos ajustes en las tasas de interés que permita corregir esta situación y acelerar la caída de precios.

Hay que recordar que, si la FED sube las tasas de interés, los inversionistas sacan plata en dólares y la llevan a los sitios en los que les paguen mayores intereses. De igual manera, muchos compran, para vender luego a mayor precio, pues ya saben que un incremento en las tasas de interés le pegará directo al precio de la moneda estadounidense, cuando sea aplicado efectivamente.

Por otra parte, la que sí no tuvo un buen cierre fue Ecopetrol que se desplomó junto con los precios internacionales del petróleo y vio sus acciones caer un fuerte 2,01 %, pese a ser las más negociadas, para quedar con un precio por unidad de 2.685 pesos, cediendo de esta forma las pocas ganancias que había logrado en la primera semana de marzo. No obstante, aún se mantiene en los niveles de calma para los inversores, quienes esperan que no siga retrocediendo.

En el contexto local, el mercado de divisas aún digiere los recientes datos de inflación en el país, que ubicaron este indicador en el 13,28 %, el punto más alto desde marzo de 1999, siendo los alimentos el ítem que más presionó esta subida de precios. Cada vez los colombianos tienen que hacer más piruetas para lograr que el sueldo alcance hasta fin de mes.

Por último, pasando revista a otras firmas que cotizan en la Bolsa de Valores de Colombia, hay que decir que el grupo de las más valorizadas quedó compuesto por Conconcreto (10 %), Nutresa (7,39 %), Bac Holding International (4,33 %), Terpel (3,28 %) y preferencial Grupo Argos (2,75 %); mientras que los mayores desplomes fueron para Grupo Sura (-7,3 %), ETB (-6,64 %), Promigas (-2,84 %), Ecopetrol (-2,01 %) y preferencial Davivienda (-1,92 %).

*Con información de AFP.