BVC y Ecopetrol iniciaron semana con fuerte volatilidad

La Bolsa de Valores de Colombia y Ecopetrol mantuvieron la racha de malos resultados que traían desde hace varias semanas y este lunes 19 de diciembre arrancaron la semana con indicadores dispersos y una volatilidad marcada, debido al ambiente de expectativa frente a cómo terminará el año este mercado de valores, que por ahora apunta a que completará tres periodos anuales consecutivos con balance en rojo, tal y como se le ha visto desde que la pandemia empezó a afectar la economía mundial.

De acuerdo con los reportes de apertura para esta oportunidad, el índice MSCI Colcap inició en 1.208,31 unidades, cediendo de esta forma un -0,27 % respecto a las 1.211 que marcan la referencia. Luego de esto regresó al terreno positivo y con corte a las 10:30 de la mañana de hoy, se ubica en 1.218,61 unidades, dejando claro que la incertidumbre le sigue pasando factura a los inversionistas de esta plaza.

De esta forma, el Colcap mantiene por ahora parte de la tendencia negativa que mostró el pasado viernes, cuando finalizó en 1.211,59 unidades, cayendo -0,89 % respecto a las 1.222 que marcaron la referencia en esa oportunidad. Desde el inicio de ese día este indicador se ubicó en terreno negativo y pese a un par de repuntes que lo llevaron hasta 1.223 unidades como punto más alto, al cierre no logró mantenerse y acabó en los valores ya mencionados.

Indicadores económicos - Foto: Getty Images/iStockphoto

De acuerdo con los expertos, todos estos resultados son muestra de lo que está pasando en todo el mundo tras las proyecciones de inflación que se conocieron la semana pasada para las grandes potencias económicas, al igual que para Colombia, según las cuales las cosas no mejorarán en el ritmo esperado por los analistas, ya que el costo de vida no está cayendo con la velocidad que se necesita y cada vez caen más las proyecciones de cara al primer trimestre del 2023.

Revisando las otras dos grandes referencias de la BVC, el COLIR sube 0,49 % hasta las 774,60 unidades, mientras que el COLSC se mantiene estable (0,0 %) en 942,74 unidades. Los sectores financieros y de la construcción son los de mejor rendimiento en la primera hora de operaciones para esta plaza de inversiones, que ha sufrido las consecuencias de la creciente aversión por el riesgo que ha venido ocasionando el fantasma de la recesión que ronda a otros mercados también.

La falta de optimismo en la BVC ha sido impulsada por los anuncios que han llegado desde las diferentes autoridades monetarias en todo el mundo, que mantienen una lucha frontal contra la inflación y buscan desacelerar cuanto ante sus economías a cargo para enfriar los precios y aliviar los bolsillos de la gente de a pie. No obstante, los resultados no han sido tan efectivos como se esperaban y por lo menos el costo de vida no cederá a los niveles deseados en el corto tiempo.

Debido a esto, los bancos centrales que las subidas de tasas, su principal herramienta para luchar contra este flagelo, se mantendrán hasta los meses de abril y mayo del próximo año, lo cual ha generado una caída del optimismo frente al futuro económico que se tendrá en 2023 y ha revivido el fantasma de la recesión en países potencia como los Estados Unidos y los distintos miembros de la Unión Europea.

La buena noticia del día corre por cuenta de Ecopetrol, que nuevamente volvió a ser la acción más negociada del mercado y por ahora sus acciones crecen 1,59 % hasta el precio por unidad de 2.167 pesos. Esto, pese a que los precios del petróleo sigue cayendo en todo el mundo y no se alejan de los niveles más bajos de todo el año que han mostrado desde hace algunas semanas.

No hay que olvidar que los precios del petróleo vienen de caer el pasado viernes, lastrados por las alzas de tasas de los bancos centrales esta semana, que alimentan la perspectiva de una recesión mundial. El barril de Brent del mar del Norte para entrega en febrero cedió 2,67 % a 79,04 dólares en Londres. En tanto, en Nueva York, el West Texas Intermediate (WTI) para entrega en enero perdió 2,39 % a 74,29 dólares el barril.

Por último, dando un vistazo a otras firmas que cotizan en la Bolsa de Valores de Colombia, los mejores resultados son para Corficolombiana (4,12 %), Grupo Argos (2,27 %) y Ecopetrol (1,59 %), mientras que Bancolombia (-5,48 %) y el Icolcap (-0,38 %); no tienen un buen rendimiento en su comienzo de semana.

*Con información de AFP.