Urgente: se desploma 13% la acción de Ecopetrol en el mercado de Wall Street. Su nuevo presidente Ricardo Roa reiteró que no habrá más contratos de exploración de petróleo

La llegada de Ricardo Roa a la presidencia de Ecopetrol coincidió con un proceso habitual que se presenta en el mercado de acciones y que provoca caídas, pero que esta vez le ha salido muy caro a la petrolera, la cual hoy, 25 de abril, pierde más de 13% de su valor en bolsa

Por el lado técnico, el problema está en que muchos inversionistas suelen comprar acciones para tener derecho a los dividendos que pagan anualmente las empresas, que en el caso de Ecopetrol este año fueron bastante altos. Cuando pasa el periodo para tener derecho a ese pago, el precio de la acción comienza a bajar, pues ya no genera el mismo interés. Este año Ecopetrol va a pagar dividendos de 594 pesos por acción que dividirá en tres pagos iguales de 198 pesos, el primero de los cuales será el próximo 28 de abril (los otros dos son el 28 de septiembre y el 21 de diciembre). Ante la cercanía de esa fecha es que se produce el llamado período ex dividendo y es común que los precios bajen, el problema es que ese movimiento coincidió con las declaraciones del nuevo presidente de Ecopetrol, quien revivió el debate sobre la no continuidad de la exploración petrolera en el país, lo que no solo afecta a la empresa, sino en general a las finanzas públicas de Colombia.

Ómar Suárez, analista de al comisionista Casa de Bolsa, explica que el desplome de hoy está impulsado por varios factores, uno de ellos la baja en el precio del petróleo (que en los mercados internacionales desciende 2,37%), la fecha exdividendo del ADR (que es como se conoce la acción de Ecopetrol en Wall Street) y los anuncios de Roa en los que abrió la puerta a la factibilidad de varios de los temas que recientemente han generado preocupación sobre la actividad petrolera en el país.

El resultado es que hasta las 10:40 de la mañana, la acción de Ecopetrol bajaba 13,4% en Wall Street y 4,5% en el mercado colombiano. La diferencia radica en que el periodo exdividendo de Colombia se dio la semana pasada y en ese momento la acción también cayó.

“Una baja de esta magnitud es muy relevante, caer 4,5% implica evaporar en un día la mitad de lo que renta un TES en un año, esa un caída es gigante”, reitera otro analista de Bolsa.

Si bien todas las acciones del mercado colombiano arrancaron con desvalorizaciones en la jornada de hoy, 24 de abril, la que más cae es la de Ecopetrol, que además, en lo corrido del año, registra una desvalorización del 1,4%.

De acuerdo con lo expresado por Roa luego de su posesión, el tema de la exploración petrolera es una decisión de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. “Sin contratos, con los que hay, tenemos que ser capaces” aseguró y recordó que, de toda la extensión que tiene Colombia, han sido asignadas unas 21,4 millones de hectáreas para buscar petróleo y gas.

“Esto indica que Colombia tiene todavía, o las petroleras, todas, tenemos un amplio rango, sin nuevos contratos de exploración, para ser más competitivos”, aseguró.

En los contratos existentes, dijo Roa: “tenemos que ser más exitosos, más eficientes en la búsqueda de petróleo y gas, mejorando las reservas, y cuando se mejoran y hay buenas condiciones de mercado, estas empresas mejoran su valor y son más apreciadas por el mercado”.

Roa hizo una reunión con medios este lunes en el que compartió algunas de las tesis que tiene sobre el futuro del petróleo en el país. Por ejemplo, dijo que hará la revisión del tema del fracking, con una mirada a lo nacional e internacional, pero que en las condiciones actuales, la decisión de política del Gobierno es “no fracking” y, por lo tanto, se acogerá a ello.

Sin embargo, dejó abierta una ventana para que, en un futuro, en un escenario en el que los desarrollos tecnológicos así lo permitan, “sin afectación, sin gran impacto en el ecosistema, en los recursos hídricos, haya una posibilidad para repensarlo”. En cuanto a proyectos como el que la petrolera tiene ―en asocio con la Oxy― en el Golfo de México, como lo es el campo Permian, para producir petróleo liviano y gas natural con fracking, Roa señaló que la compañía tiene que cuidar sus activos rentables, pero “no descuidando, ni el sentido social ni la conciencia ambiental que sobre estos activos y negocios tenga el grupo empresarial”.

El nuevo presidente también aseguró que el hidrógeno será parte del plan estratégico que tiene la compañía. “En el presupuesto de este año están los recursos para implementar estos proyectos de generación de energías renovables, de búsqueda de alternativas de producción de hidrógeno verde, azul, blanco... Hasta gris”, sostuvo.

Y habló de lo que serán los sueños a futuro. Si bien Roa dijo que Ecopetrol tiene la posibilidad de ser un generador importante, no será a través de ISA, por las normas que así lo impiden, y recordó que “la nación tuvo un gran generador, que era el regulador natural del mercado, cuando era dueño de Isagen”. Agregó que si la ley lo permitiera, “soñaría con una generadora de energía que tenga ese mismo rol que tuvo en su momento Isagen”.

Adicionalmente, señaló que “la nación es dueña de tres generadores importantes: Gensa, Urrá y Gecelca. Desde mi criterio técnico y conocedor de la regulación y de los negocios en materia energética, electricidad y gas, creo que ahí podría haber un vehículo de oportunidad para desarrollar la generación de Ecopetrol, como músculo financiero, a través de generadoras que están debidamente constituidas y en las que la nación tiene participación mayoritaria”.

También habló de temas que han generado polémica, como el rol del país frente a la empresa Monómeros. Roa explicó que, si bien aún no conoce en detalle acerca de si está ya incluida esa posible adquisición en el portafolio de inversión que tiene Ecopetrol, será algo que tendrá que mirar.

“¿Cuánto es lo que cuesta ese activo hoy?, ¿cuál es su potencial de crecimiento?, ¿cuáles son los beneficios adicionales que puede traer la incorporación de Monómeros dentro de lo que es Ecopetrol?”, son algunas de las preguntas que se hace Roa.

Finalmente, confirmó que esa decisión tendrá que tomarse basada en “la institucionalidad, la debida diligencia, los estudios técnicos y económicos del caso”.

No obstante, agregó que, en lo personal, “si hubiera la forma de tener una garantía sostenible del insumo más importante de los fertilizantes, que es la amonia (que es Nitrógeno, que está en el aire); Hidrógeno que está en el agua, o en el gas”, procedería a mirar ese activo dentro de la estrategia de “mejorar el nivel de productividad en el campo a través de una empresa que la volveríamos muy rentable, la volvería muy competitiva, siempre y cuando tengamos la garantía de estabilidad y sostenibilidad de ese insumo”.