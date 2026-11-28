El precio del dólar en Colombia ha sido una de las grandes sorpresas del año. A comienzos de 2026 se esperaba que rondara los 3.700 pesos ante la perspectiva de un giro político de izquierda a derecha. Pocos anticiparon una caída tan pronunciada, que favoreció a viajeros e importadores, pero que golpeó duramente a exportadores e industriales.

En marzo, la divisa tocó su precio más alto del año (3.797 pesos), pero en agosto llegó al mínimo de 3.048. De ahí en adelante y hasta octubre se mantuvo alrededor de los 3.200 pesos. En noviembre, sin embargo, inició una acelerada racha alcista que llevó su cotización por encima de los 3.600 pesos. Así, el peso colombiano, que en los primeros diez meses del año se mantenía como una de las monedas emergentes que más había ganado valor frente al dólar, en corto tiempo se bajó de ese podio y registró uno de los retrocesos más significativos. Aunque el viernes 27 de noviembre rebotó.

Precio promedio mensual del dólar en 2026 Foto: Banco de la República

El dólar aún acumula una caída de 258 pesos frente al cierre de 2025, lo que equivale a una revaluación del peso colombiano de 6,8 por ciento en lo corrido del año.

¿Qué explica estos movimientos? Juan David Ballén, director de Estudios Económicos de Aval Asset Management, atribuye el reciente movimiento del dólar en Colombia principalmente a factores internacionales. “La Reserva Federal de Estados Unidos puso fin al ciclo de recortes de tasas de interés que había debilitado al dólar en los mercados internacionales y comenzó a subirlas ante las presiones inflacionarias derivadas del conflicto en Oriente Medio. Para diciembre, el mercado anticipa un nuevo incremento de entre 25 y 50 puntos básicos. A esto se suma el sorpresivo triunfo de Lula en las elecciones presidenciales de Brasil, que ha golpeado los activos financieros de ese país ante la perspectiva de que persistan los desequilibrios fiscales y ha generado presiones sobre las monedas latinoamericanas”, explica.

Juan David Ballén, director de Estudios Económicos de Aval Asset Management . Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

Tradicionalmente, a la tasa de cambio le han afectado más los temas externos que los locales y, ya en el pasado, al peso lo ha golpeado más la elección de Lula que la de los gobernantes colombianos.

Felipe Campos, gerente de Inversión y Estrategia de Alianza Valores y Fiduciaria, agrega que el alza del dólar también tiene componentes locales. “Creo que estábamos siendo víctimas de nuestro propio éxito. El precio del dólar estaba muy abajo ante la expectativa de ser uno de los pocos países que iba a hacer un viraje en términos fiscales, pero eso ha chocado con la incertidumbre frente a si se va a aprobar o no la ley de rescate económico y cuántos billones de pesos se podrán ahorrar con ella”, precisa.

Felipe Campos, gerente de Inversión y Estrategia de Alianza Valores y Fiduciaria. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / SEMANA

En su concepto, si se aprueba la reforma, el próximo año la tasa de cambio puede estar de nuevo bordeando los 3.000 pesos, pero si no pasa, inmediatamente podría subir a 4.500 y Colombia podría sufrir un ataque especulativo como el que le hicieron al real brasileño.

Germán Cristancho, director de Investigaciones Económicas y Análisis de Mercados de Banco Davivienda, señala que otro de los factores externos que ha afectado a la tasa de cambio es la caída en los precios de las materias primas, como petróleo, cobre y oro, lo que afecta los términos de intercambio de Colombia.

Germán Cristancho, director de Investigaciones Económicas de Davivienda Foto: Davivienda Corredores

“La Ley de Rescate Económico aún no ha surtido su primer debate en el Congreso, lo que aumenta el riesgo de que el ajuste fiscal sea insuficiente o no se concrete este año. Esta incertidumbre no solo se ve en el precio del dólar, sino también en una mayor prima de riesgo frente a otros países y encarece el endeudamiento público”, indica Cristancho.

Un fin de año nada claro para la tasa de cambio.