¿La salida de Ecopetrol del MSCI Colombia puede afectar la confianza inversionista en el país?

No es un secreto que la acción de Ecopetrol en el mercado bursátil no atraviesa su mejor momento. Los comportamientos que registra la petrolera estatal en la Bolsa no son los más rentables, lo que está ocasionando que, como acción, la empresa esté dejando de ser atractiva para los mercados internacionales.

Prueba de esto, es lo que se presentó en el MSCI Colombia Index, un indicador diseñado para medir el rendimiento de los instrumentos de inversión, de mediana y gran capitalización, del mercado colombiano y que se cotizan en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC). Los valores que venía reportando la acción de Ecopetrol, sumado a unos ajustes en la metodología que ejecutó la firma Morgan Stanley frente a este índice, llevaron a que la empresa saliera de este importante “radar internacional” que le dice a muchos fondos dónde invertir.

Omar Suárez, Gerente Estrategia Renta Variable de Casa de Bolsa, explica que un elemento que jugó en contra de Ecopetrol es que tiene un capital flotante -porcentaje de acciones de una empresa que está en circulación y pueden adquirir los inversores- que es menor al 15%, y que sumado a otros factores como la devaluación del peso frente a la volatilidad del dólar, incidieron en la salida del MSCI.

“Aunque no está clara la salida, porque la metodología del MSCI no es pública y no conozco empresa en Colombia que haya pagado por ese servicio. No obstante, lo cierto es que el flotante de Ecopetrol está en 11,5% y si a esto se le suma lo que está pasando con el dólar y el peso colombiano, todos estos factores, son la principal razón que explican la salida del índice”, apuntó.

En esa misma línea, Diego Palencia, vicepresidente de Investigaciones y Estrategia de Solidus Capital Banca de Inversión, manifestó que los comportamientos de la acción de Ecopetrol se traducen en pérdida de liquidez, que no solo tienen eco en el mercado de valores colombiano, sino en el de los Estados Unidos, particularmente en el ADR (American Depositary Receipt). Este último es el que le dice a los inversores norteamericanos qué compañías, por fuera de ese país, son atractivas para negociar acciones, dentro del mercado de valores estadounidense.

“Esto ha llevado a que la acción de Ecopetrol se haya convertido en una penny stocks, o sea, una acción que vale menos de un dólar y eso ha causado que haya perdido completa materialización en transacciones en los últimos meses”, acotó.

Ambos analistas aclaran que, el comportamiento de Ecopetrol en el mercado bursátil no se relaciona con el desempeño operacional y financiero de la empresa. Sin embargo, lo que está sucediendo con las acciones es una respuesta del mercado frente a anuncios del actual gobierno y que tienen un impacto en la empresa.

Estos anuncios están relacionados con “la prohibición del fracking, la no adjudicación de nuevas áreas para la exploración de petróleo y gas, la sobretasa en el impuesto de renta en la Reforma Tributaria, la no deducibilidad de regalías en el impuesto de renta. También, los cambios que se han dado en la junta directiva de la empresa y la incertidumbre del mercado sobre cuál va a ser el nuevo camino por el que la nueva junta de Ecopetrol quiere llevar a la empresa”, indicó Suárez.

“La salida, lo que evidencia, es que como país no tenemos un referente para mostrar en los mercados internacionales y esto va a traer menores volúmenes de negociación, y también va a reducir a un más la liquidez. Y eso, en el largo plazo, hasta que no se despejen las incertidumbres, no solo va a causar cambios en la acción, sino también en la estructura de capital de la compañía”, señaló Palencia.

En definitiva, los analistas coinciden que este hecho va a tener un impacto en la confianza inversionista, toda vez el índice MCSI Colombia Index es un referente que le permite al mercado internacional hacerse una idea sobre el desempeño financiero de una compañía, así como ayuda a determinar la viabilidad y la sostenibilidad de un negocio.

Por consiguiente, “el desempeño que tenga una acción en la Bolsa va a determinar la posibilidad de crecimiento que pueda tener un país”, dice Palencia, al tiempo que advierte que “esto es extremadamente grave y el gobierno no le ha dado la atención necesaria y eso va a generar volatilidad en la acción de Ecopetrol y muy, probablemente, perdida de confianza, no solo de los inversionistas nacionales, sino internacionales”.