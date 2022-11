Wall Street cerró en rojo tras los recientes anuncios fiscales en Reino Unido

No obstante, por ahora este mercado descarta la idea de una desaceleración en Estados Unidos.

El ambiente de tensión que se vive en Europa tras la confirmación de una recesión por parte del Gobierno de Reino Unido, país que enfrenta su inflación más alta de los últimos 40 años, parece que ya le está pasando factura al buen rendimiento que traía Wall Street desde hace algunas semanas, pues si bien se descarta la idea de una crisis en Estados Unidos, todavía sigue vivo el fantasma de la desaceleración mundial.

Al cierre de las operaciones para este jueves –17 de noviembre– el Dow Jones perdió 7,51 puntos, hasta 33.546,32, mientras que el selectivo S&P 500 restó un 0,31 %, hasta 3.946,56. Por su parte, el Nasdaq, donde cotizan las principales tecnológicas, perdió un 0,35 % y terminó la jornada en 11.144,96.

Según los expertos, este reporte final se veía venir, puesto que desde las primeras horas la plaza neoyorquina se fue a la baja, tras los resultados dispares en empresas del comercio minorista, y los nuevos comentarios de miembros de la Reserva Federal (Fed, banco central) que hacían subir las tasas de los bonos del Tesoro.

Wall Street - Foto: Getty Images/Image Source

Durante este día, el presidente de la Fed de San Luis, James Bullard, aseguró que las tasas de interés tienen que subir más en Estados Unidos para constreñir la economía hasta el punto de que la inflación regrese al objetivo que se trazó desde un principio el Banco Central. No obstante, este personaje no especificó una cifra concreta, pero no se puede pasar por alto que el mes pasado la Fed elevó su tasa objetivo 75 puntos básicos y la dejó en el 4 %.

En esto también hay que tener presente que la actividad manufacturera de la región industrializada de Filadelfia, un parámetro de referencia del sector en Estados Unidos, volvió a caer en noviembre por tercer mes consecutivo, a su nivel más bajo desde mayo de 2020, según datos de la Reserva Federal (Fed, banco central) publicados este jueves.

El índice general cayó a -19,4 puntos frente a -8,7 en octubre, según la encueta mensual de la filial de la Fed en Pensilvania. Un índice negativo indica contracción de actividad. La caída es más fuerte de lo esperado. Los analistas esperaban un índice en -6,0 puntos, según el consenso de MarketWatch.

Esta fuerte contracción en octubre está ligada al “debilitamiento de la economía mundial” y a “la apreciación del dólar”, destacó Gurleen Chadha, economista de Oxford Economics. El debilitamiento del sector manufacturero “no debería sorprender. (...) Debería debilitarse hasta 2023, cuando una ligera recesión” se anuncia.

Europa y el petróleo

Las principales bolsas europeas cerraron el jueves de forma dispar, lastradas por indicadores macroeconómicos poco alentadores y por comentarios sobre posibles futura alzas de las tasas de interés en Estados Unidos.

La plaza de Fráncfort cerró con un alza de 0,23 %, tras una jornada a la baja. La de Londres clausuró la sesión casi estable, a -0,06 %. Por el lado de las pérdidas, la Bolsa de París cayó 0,47 %, la de Madrid 0,75 % y la de Milán 0,78 %.

Buscando tranquilizar a los mercados, el Gobierno británico presentó hoy unos presupuestos con más impuestos y menos gasto público, por valor de 55.000 millones de libras (65.000 millones de dólares), pese al creciente costo de la vida y una recesión confirmada.

“Somos honestos sobre los retos que enfrentamos y justos con nuestras soluciones”, aseguró el ministro de Finanzas, Jeremy Hunt, ante el Parlamento, al tiempo que imponía el regreso de la austeridad a este país de 67 millones de habitantes, sexta economía del planeta, sumido en la crisis.

Aseguró que esta se inscribe en una tendencia global impulsada por la pandemia y la invasión rusa en Ucrania, que dañaron el crecimiento y dispararon los precios de la energía. Pero evitó mencionar el Brexit –efectivo desde principios de 2020–, que según responsables del Banco de Inglaterra dañó el comercio exterior británico y dificulta la contratación de una muy necesaria mano de obra.

Entretanto, el precio del barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), referencia del mercado norteamericano, cayó casi 5 % este jueves a su mínimo en un mes y medio, en un mercado cada vez más preocupado por el debilitamiento de la demanda.

En la plaza de Nueva York, el barril de WTI para entrega en diciembre perdió 4,61 % cerrando a 81,64 dólares, su mínimo desde finales de setiembre. De su lado, en Londres, el barril de Brent del mar del Norte, con vencimiento en enero, descendió 3,31 % y finalizó en 89,78 dólares, por debajo de los 90 dólares por primera vez desde principios de octubre.

*Con información de la AFP.