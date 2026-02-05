Mercado

Colombia resiste en el mercado de fusiones pese al freno global

El mercado se movió con cautela en un año de mayor exigencia para los inversionistas.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Economía
5 de febrero de 2026, 2:37 p. m.
El sector de energías renovables se destacó como uno de los más dinámicos del mercado de fusiones y adquisiciones.
El sector de energías renovables se destacó como uno de los más dinámicos del mercado de fusiones y adquisiciones. Foto: Getty Images/iStockphoto

Colombia se mantiene como uno de los mercados más activos de fusiones y adquisiciones en América Latina, pese a un entorno más exigente para los inversionistas.

Así lo revela el más reciente informe anual de fusiones y adquisiciones (M&A) elaborado por Aon, en colaboración con TTR Data y Datasite, que ubica al país en el tercer lugar regional por valor agregado de transacciones durante 2025.

Entre enero y diciembre del año pasado, el mercado colombiano registró 288 operaciones de M&A, una cifra que representa una caída del 7 % frente a 2024. En términos de valor, las transacciones sumaron USD 10.039 millones de dólares, lo que significó una contracción del 18 % interanual.

CAF y la Fundación Rockefeller unen esfuerzos para fortalecer el desarrollo sostenible en América Latina

Aunque los números reflejan una desaceleración, el mercado no se detuvo, sino que evolucionó hacia una lógica de mayor selectividad y disciplina financiera.

Macroeconomía

SIC vigilará que establecimientos bajen el precio de la gasolina: varios actores del mercado no la han aplicado

Macroeconomía

Dólar amanece con precio más alto en Colombia: valor oficial del 5 de febrero

Macroeconomía

Dólar en casas de cambio para este 5 de febrero: así se mueve la moneda en este mercado

Macroeconomía

Conseguir recursos públicos sin hacer reforma tributaria, la propuesta que surgió en el debate de candidatos de la Gran Consulta

Macroeconomía

Después de la reducción de 500 pesos en el galón de la gasolina, ¿es conveniente seguir bajando el precio? Este es el costo de la medida

Macroeconomía

Fenalcarbón anuncia una caída en las exportaciones, agravando la crisis del sector

Macroeconomía

Contraloría General solicitó información a la viceministra de Infraestructura sobre los accesos viales al municipio de Buenaventura

Estados Unidos

El sueño de jubilarse en América Latina: por qué cada vez más estadounidenses dejan su país para retirarse al sur

Macroeconomía

¿Qué lugar ocupa Colombia? El top de países de América Latina con el precio de la gasolina más caro

Empresas

Startup colombiana levanta US$4 millones y acelera su expansión en la región

Uno de los movimientos más relevantes del cuarto trimestre de 2025 fue la venta de Banistmo S.A., banco de licencia local en Panamá, por parte de Grupo Cibest matriz de Bancolombia a Inversiones Cuscatlán Centroamérica S.A.

La operación, valorada en cerca de USD 1.418 millones, se enmarca en una estrategia de optimización de portafolio y consolidación regional en servicios financieros, sujeta aún a aprobaciones regulatorias.

Por sectores, el software especializado por industria lideró la actividad de fusiones y adquisiciones en Colombia con 35 transacciones, aunque con una reducción del 10 % frente al año anterior.

Este es el panorama de la inversión en infraestructura educativa del Valle del Cauca

Le siguieron banca e inversión, con 26 operaciones y una fuerte caída del 43 %, mientras que energías renovables se posicionó como uno de los sectores más dinámicos, con 25 transacciones y un crecimiento del 127 %, reflejando el interés sostenido por activos ligados a la transición energética.

La fintech Qash permite hacer inversiones en dólares.
Las operaciones se concentraron en sectores estratégicos como software, banca y transición energética. Foto: El País

En cuanto al origen del capital, Estados Unidos se consolidó como el principal inversionista extranjero en Colombia durante 2025, con 61 transacciones, seguido por España, Canadá, Brasil y México.

A su vez, las empresas colombianas mantuvieron una estrategia activa de inversión en el exterior, principalmente en México, Chile, Perú y Panamá, evidenciando un mercado cada vez más integrado a las dinámicas regionales.

A nivel latinoamericano, se evidencia un panorama mixto. La región registró 3.061 transacciones por USD 119.793 millones de dólares, con un crecimiento del 18,7 % en el número de operaciones y una leve expansión del 0,5 % en valor.

Brasil lideró ampliamente el ranking, seguido por México y Colombia, que logró sostener su posición pese a un entorno marcado por mayor sensibilidad regulatoria, incertidumbre política y criterios de inversión más estrictos.

Consejo Gremial alerta: confrontación, emergencia económica e incertidumbre fiscal ponen en riesgo inversión y empleo en Colombia

El capital sigue presente, pero ya no apuesta a ciegas. La gobernanza y los mecanismos de mitigación de riesgos serán factores clave para atraer inversión en un mercado donde la ejecución pesa tanto como la oportunidad.

Más de Macroeconomía

Getty Images

Colombia resiste en el mercado de fusiones pese al freno global

Gasolina baja desde febrero, firmaron la resolución que baja el precio en Colombia.

SIC vigilará que establecimientos bajen el precio de la gasolina: varios actores del mercado no la han aplicado

Cumplido sus sentencias o no enfrentaban cargos formales. El acuerdo tiene como objetivo compensar a unas 20,000 personas afectadas por estas prácticas.

Dólar amanece con precio más alto en Colombia: valor oficial del 5 de febrero

La cotización del dólar bajó $39 en el inicio de la semana. Foto; 123RF

Dólar en casas de cambio para este 5 de febrero: así se mueve la moneda en este mercado

DEBATE | Gran Consulta por Colombia: ¿Quién tiene el mejor plan para el país?

Conseguir recursos públicos sin hacer reforma tributaria, la propuesta que surgió en el debate de candidatos de la Gran Consulta

Baja gasolina votos

Después de la reducción de 500 pesos en el galón de la gasolina, ¿es conveniente seguir bajando el precio? Este es el costo de la medida

Exportación carbon

Fenalcarbón anuncia una caída en las exportaciones, agravando la crisis del sector

La Contraloría General ya habría requerido al Ministerio de Hacienda para que haga las explicaciones del caso, en relación con lo sucedido con el decreto presupuestal.

Contraloría General solicitó información a la viceministra de Infraestructura sobre los accesos viales al municipio de Buenaventura

COLEGIO MARYMOUNT BOGOTÁ

Las cifras detrás de dos de los colegios privados más costosos de Bogotá

Billetes Euros

Precio del euro hoy en Colombia: la divisa cierra al alza en la tarde del miércoles 4 de febrero

Noticias Destacadas