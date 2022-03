¿Cómo recibió el mercado financiero la victoria de Federico Gutiérrez en la consulta de Equipo por Colombia?

Luego de celebradas las elecciones legislativas en el país y las consultas interpartidistas en las que se definieron los candidatos presidenciales de las diferentes coaliciones, el mercado financiero pasó un poco del nerviosismo a un parte de tranquilidad producto de los resultados.

El parte de tranquilidad llega en especial por lo sucedido en el Congreso de la República donde se previa que el Pacto Histórico iba a obtener un alto número de curules en el Senado y la Cámara de Representantes, esto a raíz de las diferentes encuestas que daban hasta más del 40% de intención de voto a favor de Gustavo Petro, lo que podía traducirse en buena cantidad de votos a favor de su movimiento político en el Congreso.

De hecho, el propio senador Gustavo Bolívar señaló horas antes de las elecciones, que esperaban alcanzar hasta 30 curules en el Senado, cuando en principio hablaban era de 20 curules.

Pues bien, de acuerdo con los resultados entregados por la Registraduría Nacional del Estado Civil, aunque el Pacto Histórico sí fue una de las fuerzas más votadas en el Senado, no alcanzó las curules esperadas y solo llegaron a 16 escaños, los mismos del Partido Conservador.

Ahora, en la Cámara de Representantes la principal fuerza es el Partido Liberal, que quedó con 32 curules, seguido del Pacto Histórico y el Partido Conservador, ambos con 25 curules cada uno.

De esta manera, al hacer un análisis detallado, se puede observar que el Congreso quedó divido, entre partidos que pueden ser catalogados de derecha y partidos que se pueden catalogados de centro o izquierda, y ese resultado, esa división es lo que por ahora le da un parte de tranquilidad al mercado financiero, dado que un eventual gobierno de Gustavo Petro, el Congreso será un fuerte bastión de oposición.

“Los tres a cinco primeros partidos más votados en el Congreso prácticamente tienen las mismas curules, la diferencia no es mucha, está bien repartido entre liberales, conservadores, Cambio Radical, verdes y Pacto Histórico, entonces cualquiera que sea el presidente va tener que hacer alianzas”, aseguró el analista bursátil Andrés Moreno.

Esa especie de parte de tranquilidad también llega al mercado financiero luego de que Federico Gutiérrez, más allá de haber ganado la consulta del Equipo por Colombia, hoy se esté postulando como uno de los principales contendores para llegar a segunda vuelta y disputar probablemente la Presidencia de la República con Gustavo Petro.

Y aunque Moreno deja claro que todavía es muy pronto para sacar grandes conclusiones al interior del mercado financiero y que toca esperar cómo avanza el camino a primera vuelta presidencial, afirmó que el miedo a Petro de los inversionistas sí es un poco latente.

“Es claro que a medida que nos acerquemos a elecciones y por miedo a Petro el inversionista no quiera comprar acciones, es normal que los fondos extranjeros nos quieran venir a Colombia por algún riesgo importante en calificaciones, es obvio que la gente va querer sacar la plata antes que traerla”, comentó Andrés Moreno.

Así las cosas, por ahora, el triunfo de Federico Gutiérrez y los resultados del Congreso, dan un pequeño parte de tranquilidad, pero con mucha expectativa sobre el futuro cercano.

“Los inversionistas no quedan del todo tranquilos y no lo van a estar hasta segunda vuelta, lo importante con Fico en caso de pasar a segunda vuelta, es que no queden extremos a la hora de definir presidente porque Fico no representa la extrema derecha, entonces la lectura desde el mercado, aunque no es optimista del todo, hay una esperanza”, complementó Moreno.

Similar panorama analiza Wilson Tovar, analista de Acciones y Valores, quien señaló que en la jornada bursátil de este lunes se vio ese parte de tranquilidad luego de las elecciones.

“Las reacciones en el mercado fueron tranquilizadoras, no porque estuviéramos esperando un resultado en particular, sino porque al observar desde el punto de vista de los inversionistas, el peor de los mundos sería un Congreso de izquierda con un presidente de izquierda y ese no va ser el escenario porque el Congreso quedó fraccionado”, comentó Tovar.

El analista añadió que aunque el mercado financiero se estaba alistando para cualquier escenario, hoy el mensaje es un poco más de tranquilidad.

“El resultado es tranquilo, el mercado se estaba preparando para esta incertidumbre, no estamos en el peor de los escenarios en donde tendríamos un Congreso de izquierda y una presidencia de izquierda que eventualmente materialice fácilmente las propuestas un poco arbitrarias de restringir la renta petrolera, de cambiar la función del Banco de la República y esas propuestas que asustan al mercado pues por ahora no son una realidad”, agregó Tovar.

Juan David Ballén de la comisionista Casa de Bolsa se mostró de acuerdo con Andrés Moreno y Wilson Tovar y señaló que de ahora en adelante en esa pequeña tranquilidad en el mercado va a depender de las alianzas que se empiecen a formar.

“Una vez se tenga claridad sobre estas alianzas, podremos observar un escenario más concreto sobre los efectos negativos o positivos en el mercado financiero”, dijo Ballén.

El punto en el que sí coincidieron todos los analistas, es que la volatilidad presente en el mercado financiero en Colombia se debe más a lo que está pesando internacionalmente con el dólar, el petróleo, los commodities y la guerra entre Rusia y Ucrania, que a un efecto de las elecciones.