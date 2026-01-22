¿Descanso o compensación?, así funciona la ley laboral

En Colombia, las vacaciones son un derecho laboral diseñado para garantizar el descanso físico y mental de los trabajadores. Sin embargo, en la práctica, muchas personas se preguntan si es posible recibirlas en dinero y en qué casos la ley lo autoriza.

Aunque esta alternativa existe, no es la regla general y está sujeta a condiciones específicas que buscan evitar que el descanso sea reemplazado de forma permanente por una compensación económica.

De acuerdo con el Código Sustantivo del Trabajo, todo trabajador que complete un año de servicio tiene derecho a 15 días hábiles de vacaciones.

¿Por qué las Empresas Familiarmente Responsables están un paso adelante frente a los retos laborales de 2026?

Esta norma tiene un principio muy claro y es el descanso obligatorio priorizando la salud y el bienestar de todos los trabajadores.

La norma parte de un principio claro: el descanso es obligatorio y tiene como finalidad proteger la salud y el equilibrio entre la vida laboral y personal. Por esta razón, la compensación en dinero solo se permite de manera excepcional.

Uno de los escenarios en los que sí procede el pago es cuando finaliza el contrato laboral y el trabajador no alcanzó a disfrutar las vacaciones causadas. En ese caso, el empleador está obligado a incluir el valor correspondiente dentro de la liquidación final.

También puede darse la compensación parcial cuando existe un acuerdo escrito entre las partes, siempre respetando los límites establecidos por la ley.

Senado citó a sesión extraordinaria para estudiar la emergencia económica de Gustavo Petro en medio de las vacaciones legislativas

La normativa laboral señala que no todos los días pueden pagarse en dinero. Una parte del periodo vacacional debe tomarse obligatoriamente como descanso efectivo, precisamente para evitar que el derecho pierda su razón de ser.

Empresas deben manejar este concepto con cuidado contable. Foto: ISTOCK

El objetivo es impedir prácticas que conviertan las vacaciones en un ingreso adicional permanente, en detrimento del bienestar del trabajador.

En cuanto al cálculo, el pago de las vacaciones compensadas se realiza con base en el salario que el trabajador tenga vigente al momento del acuerdo o de la terminación del contrato, y no con el salario que devengaba cuando se causaron.

El valor corresponde únicamente al salario ordinario por los días compensados, sin recargos ni factores adicionales.

Desde la perspectiva empresarial, las vacaciones representan una obligación laboral que debe reconocerse adecuadamente dentro de la contabilidad. Su incorrecta liquidación puede generar inconsistencias en la nómina, errores en los cierres financieros o incluso conflictos laborales.

Por ello, especialistas en gestión contable advierten que este concepto debe manejarse como un pasivo que se va acumulando durante la relación laboral.

¿Cuándo caen Jueves y Viernes Santo en 2026? Fechas clave para organizar sus próximas vacaciones en familia

Compañías del sector de soluciones empresariales han insistido en la importancia de que tanto empleadores como trabajadores conozcan las reglas vigentes para evitar interpretaciones erróneas.

Una comprensión clara de cuándo se pueden pagar las vacaciones, cuántos días es legal compensar y cómo se calcula su valor permite prevenir sanciones y fortalecer la transparencia en las relaciones laborales.