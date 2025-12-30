Estos son los pensionados que se beneficiarán tras aumento del salario mínimo: casi un millón de mesadas subirán por el decreto

El aumento del salario mínimo, que fue del 23.7 % por decreto, no solo tocará lo que ganan las personas en sus trabajos, sino que esta medida genera efectos, positivos y negativos, en otras áreas relacionadas con la economía nacional y otros aspectos.

Una parte de los pensionados en Colombia se verá beneficiada con la decisión del Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Los pensionados también se verán beneficiados tras la decisión del Gobierno. Foto: 123RF

De acuerdo con cifras del Ministerio del Trabajo, en Colombia hay cerca de 2,1 millones de jubilados, teniendo en cuenta el régimen que maneja Colpensiones como el que tienen los fondos privados, que se agrupan en Asofondos.

El portal Valora Analitik indicó que para poco más de un millón de pensionados en Colombia habrá un importante aumento en la mesada: será cercano a los $327.000 por cuenta del incremento en el mínimo.

Según el medio, este cambio se verá reflejado desde el primer pago, que normalmente se realiza a finales del mes de enero. No obstante, es importante tener en cuenta que esta población no recibe auxilio de transporte, que también subirá para 2026 y quedará en $249.095.

Este aumento ha desatado una gran controversia en todo el país. Foto: 123RF

Esto tiene que ir de la mano con el presupuesto de Colpensiones, que se espera que en el año entrante sea mucho mayor para solventar este aumento que se dará por cuenta del decreto de Petro.

Por otra parte, Valora Analitik precisó que los pensionados que estén arriba de $1.750.905 verán su aumento al tener como referencia la inflación que reporte el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) para este año que termina.

El aumento del 23.7 % del salario mínimo ha abierto una gran polémica y controversia en el país; varios sectores políticos y sociales se han mostrado en contra de la decisión y han advertido que esto afectará la economía colombiana.

De hecho, hay algunos bienes y servicios que incrementarán debido a que adoptan como base el salario mínimo para calcular sus tarifas. Dentro de estos se encuentran, por ejemplo, matrículas educativas, multas de tránsito, consultas médicas particulares y servicios de cuidado personal.