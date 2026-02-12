Subsidios

Febrero llega con ayudas económicas para hogares vulnerables

Los hogares clasificados en los grupos A y B del Sisbén serán los principales beneficiarios de las transferencias.

Redacción Economía
12 de febrero de 2026, 10:40 a. m.
La Devolución del IVA busca compensar el impacto del impuesto en hogares de bajos ingresos.
La Devolución del IVA busca compensar el impacto del impuesto en hogares de bajos ingresos. Foto: Getty Images / Witthaya Prasongsin

En febrero de 2026, varios programas sociales del Estado colombiano activarán el primer ciclo de pagos del año para millones de familias clasificadas en los primeros grupos del Sisbén.

Estas transferencias monetarias están diseñadas para apoyar a los hogares más vulnerables y aliviar su carga económica en el inicio del año, según informó el Departamento de Prosperidad Social (DPS).

Los recursos se entregarán a través de diversos mecanismos, principalmente al Banco Agrario de Colombia, ya sea mediante consignación en cuentas bancarias o a través de la billetera digital BICO.

Con este modelo se busca facilitar el acceso a los beneficiarios, incluso a quienes no cuentan con una cuenta tradicional.

Renta Ciudadana: apoyo directo para hogares vulnerables

Uno de los programas que entra en marcha es Renta Ciudadana, que está dirigido a hogares clasificados en situación de pobreza extrema y pobreza moderada dentro del Sisbén.

Cada familia beneficiaria recibirá $500.000 pesos en este ciclo, que corresponde a un pago bimensual. El desembolso está programado para el viernes 20 de febrero, marcando el inicio de las transferencias para 2026.

Devolución del IVA coincidirá con Renta Ciudadana

Ese mismo día también se realizará la Devolución del IVA, un subsidio que reintegra parte del impuesto sobre las ventas a los hogares clasificados en varios subgrupos del Sisbén (como A01 a A05 y B01 a B04, además de hogares indígenas).

Este beneficio busca compensar gastos básicos de consumo y apoyar a quienes tienen menor capacidad económica.

Alcancía rota
Las transferencias monetarias se entregarán a través del Banco Agrario y billeteras digitales. Foto: Getty Images

Colombia Mayor: apoyo para adultos mayores

Otra transferencia programada para febrero corresponde al programa Colombia Mayor, que beneficia a personas mayores en condición de vulnerabilidad.

Podrán acceder a este subsidio adultos clasificados en los niveles A, B y hasta C1 del Sisbén (identificados como hogares con alta vulnerabilidad socioeconómica).

Para este grupo, la edad mínima es de 54 años para mujeres y 59 años para hombres, acercándose a los requisitos de edad para pensión, y el pago está programado para el viernes 27 de febrero.

Cómo verificar si le corresponde un pago

Los beneficiarios pueden consultar si tienen un giro pendiente en la plataforma de consulta de giros del Banco Agrario.

Basta con ingresar al sitio, seleccionar el programa correspondiente, digitar el número de documento de identidad y verificar el estado del pago siguiendo los pasos indicados.

Además de estos programas, el DPS también publicó el calendario de pagos para el primer semestre de 2026, lo cual permite a los hogares organizarse y prever las fechas de futuras transferencias.

