Semana de receso escolar: la razón por la cual será más larga que en otros años; conozca las fechas

Desde hace más de 15 años las autoridades educativas del país decretaron una semana de receso para los estudiantes de colegios y universidades del país.

Por medio de la misma se busca incentivar el tiempo en familia, la realización de actividades culturales y el fortalecimiento de las labores educativas con miras al último periodo del año.

La semana de receso de octubre aplica, en esencia, para los colegios públicos o distritales. | Foto: Getty Images

El Ministerio de Educación determinó que para el presente año los días de receso serán desde el 6 al 10 de octubre. Sin embargo, a diferencia de años anteriores, los estudiantes podrán disfrutar de más días de descanso gracias a la celebración del Día de la Raza.

“A través del Decreto 1373 el Gobierno nacional ordenó en los establecimientos de educación preescolar, básica y media del país incorporar en su calendario académico cinco días de receso estudiantil, en la semana inmediatamente anterior al día feriado en que se conmemora el descubrimiento de América (12 de octubre), a partir de este año”, señaló el Ministerio de Educación.

Gracias a esto, los estudiantes del país podrán disfrutar de un mayor periodo en el cual no se desarrollarán las actividades académicas rutinarias.

Los padres de los menores deben prestar atención a las actividades que realizarán sus hijos para prevenir posibles accidentes.

Por otra parte, se deben cumplir con las fechas determinadas por la cartera para evitar sanciones en los colegios o posibles atrasos en los contenidos impartidos por las instituciones educativas.

Según la viceministra de Educación Preescolar, Básica y Media, Juana Inés Díaz Tafur: “La idea es que los colegios puedan organizar los períodos de receso durante el año escolar, teniendo en cuenta las 40 semanas lectivas, las cinco semanas de desarrollo institucional y las siete semanas de vacaciones para los maestros”.

¿Cuándo serán las vacaciones de final de año?

La finalización del año escolar está dictaminada para el próximo 5 de diciembre, día en el cual se deben contar con todos los procesos finalizados. Sin embargo, algunas ciudades se tomarán unos días de más para finalizar sus actividades.

En el caso de los colegios de calendario B las fechas son diferentes debido a los procesos que adelantan los mismos. En algunos casos las labores pueden desarrollarse hasta pocos días antes de Navidad. Además, los mismos retoman operación en las primeras semanas del año entrante.

Los estudiantes pueden disfrutar de más días de descanso. | Foto: Juan Diego Mercado - SEMANA.