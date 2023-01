Los tres tipos de gastos que son claves para cuidar las finanzas personales

No basta con producir nuevos ingresos, si no se tiene el conocimiento de los gastos realizados.

En la actualidad, las finanzas pasaron de ser un tema que únicamente aprenden los economistas a algo que es necesario para la vida, pues aunque los expertos tienen un conocimiento más amplio del área, lo cierto es que todas las personas tienen algún tipo de ingreso y buscan aprender cómo ahorrarlo e invertirlo.

En ese sentido, nace el concepto de las finanzas personales que los académicos de Universidad Latina de México definen como “la aplicación de los principios de las finanzas en la gestión de los recursos de un individuo o familia”, es decir, la administración de los ingresos y el patrimonio de cada quien.

Nadie está exento de tener necesidades, las cuales se pueden suplir con la moneda de cambio o dinero de cada nación, pero cabe rememorar que estos elementos son escasos y, por ello, se deben buscar alternativas de ‘cosecha’ económica.

La especialistas de la citada institución de educación superior precisan que para aprender a manejar las finanzas se debe recurrir a realizar planes de gastos, reducir los bienes que se consumen, dedicarle tiempo al análisis de créditos y evitar el sobreendeudamiento, esto último significa que la persona no puede cubrir sus deudas con los ingresos que devenga, según el Banco de la Pública.

Saber de gastos

Los gastos son “decrementos en el patrimonio neto de la empresa, ya sea en forma de salidas o disminuciones en el valor de los activos, o de reconocimiento o aumentos de pasivos, siempre que no tengan la consideración en distribuciones, monetarias o no, a los socios o propietarios”, indica el Plan General de Contabilidad.

En el caso de las personas, un gasto significa desprenderse de un dinero para adquirir un bien o servicio, según la demanda de cada sujeto.

En vista de la necesidad e importancia que tiene hoy en día la educación financiera, el portal Bloomberg línea enfatiza que, ahora, con la situación económica que permea al mundo, “no basta con generar nuevos ingresos, una de las claves está en los gastos”.

En esa misma vertiente, Sebastián Celis, experto en finanzas, comparte en la plataforma multimedia enfocada en los negocios y finanzas de América Latina y el Caribe, los tres tipos de gastos que se deben diferenciar y son clave para el manejo de la moneda de cambio.

El trío de gastos

Antes de dar a conocer los tipos de gastos, esta clasificación puede o no ser adoptada por las personas, según sus convicciones, ya que hay casos en los que a otras les funcionan diversos métodos, como el ayuno financiero.

Así las cosas, a continuación, los gatos que existen y la manera como el mencionado conocedor del tema detalla que se pueden gestionar:

1. Gastos necesarios: en esta clasificación entra los servicios públicos, el mercado, la vivienda, la educación, entre otras variables. “Se recomienda ahorrar en el consumo de servicios públicos, no dejar la luz prendida si no la necesita y hacer mercado con listado en mano”, precisa Bloomberg línea.

2. Gastos aparentemente necesarios: suelen estar ligados al consumo diario de entretenimiento, como el pago de televisión por cable, plataformas ‘streaming’, aplicaciones de música, suscripciones a revistas, entre otros. Quienes gastan grandes sumas en esta categoría, varios sitios web recalcan que deben preguntarse si realmente los necesitan y les aporta en su diario vivir.

3. Gastos innecesarios: básicamente, este tipo de descuento de dinero es para suplir necesidades que no son de primer orden, como lujos, compra masiva de ropa, entre otras. Si bien, de vez en cuando las personas quieren consentirse a sí misma con estas compras, el Banco de la República recomienda no excederse en las transacciones para evitar no tener el dinero para los gastos que realmente sí son necesarios.